Castelló desbloquea la apertura del nuevo Archivo Histórico Provincial con nuevos movimientos. ¿Qué ha pasado?

Castelló desbloquea la apertura del nuevo Archivo Histórico Provincial con nuevos movimientos y después de 35 años de reivindicaciones y una inversión de 8,6 millones por parte del Gobierno Central.

El inmueble tiene una superficie útil interior de 5.809,69 metros cuadrados y una superficie construida total de 7.030,19 dispuestos en planta baja, cuatro plantas sobre rasante y planta técnica en cubierta.

Así, la Conselleria de Educación y Cultura ya ha iniciado el vaciado y embalaje de sus fondos (10.000 legajos y 4.300 manuscritos) que dispone en la biblioteca de Rafalafena para su inmediato traslado al nuevo Archivo Histórico Provincial que casi tres años después de haber finalizado sus obras comenzará a albergar la primera documentación bibliográfica, según confirmaron ayer fuentes oficiales al periódico Mediterráneo.

De esta forma, las mismas fuentes destacaron que el traslado de los fondos bibliográficos, cuando se inicie, se prolongará a lo largo de unas tres semanas ya que la administración autonómica ya cuenta con todas las garantías de que el edificio se encuentra en las condiciones necesarias para poder realizarlo. Un requisito que siempre ha sido imprescindible para la Conselleria de Cultura.

Pese al inicio traslado de los fondos habrá que esperar al menos hasta octubre para saber cuando se concretará la apertura del nuevo Archivo Provincial de Castellón.

Más contratos

Así, y pese a que el edificio ya tiene contratados los servicios de vigilancia, limpieza, luz y agua, todavía faltan diversas contrataciones, que se encontraban en tramitación, como son el mantenimiento de ascensores, jardinería o control de plagas.