Los centros educativos que Castelló pone a punto para el próximo curso y las obras que realiza

El Ayuntamiento de Castelló pone a punto colegios de la ciudad de cara al comienzo del curso 2025-2026, el próximo 8 de septiembre. Son varios los trabajos que se están desarrollando con el fin de que todos colegios estén preparados.

La concejala de Educación en el Ayuntamiento de Castellón, María España, ha dado cuenta de las actuaciones que se están ultimando para la puesta a punto en los centros educativos de la ciudad, antes de que dé comienzo el nuevo curso escolar, para las que el gobierno municipal ha destinado 1.850.000 euros.

Concretamente, la edil ha puesto de manifiesto que “para este gobierno es una prioridad garantizar el correcto estado de las infraestructuras educativas; por esa razón y de forma continuada durante todo el año se han realizado actuaciones de adecuación y mantenimiento en todos los centros escolares, cumpliendo con las necesidades y peticiones de los castellonenses”, y recuerda que este año se incrementó el presupuesto para el mantenimiento de colegios un 60%. “Apostar por la educación es apostar por el futuro de nuestra sociedad y todos los niños y niñas de Castellón merecen contar con unas instalaciones de calidad”, añade.

Así pues, la concejal ha informado de que se han realizado actuaciones a lo largo de los meses de verano que están encarando su recta final, para que en el inicio del nuevo curso los alumnos de la ciudad puedan comenzar las clases en las mejores condiciones.

Sustitución del pavimento de patios de Infantil en 4 centros educativos con una inversión de 114.594€

La concejal María España ha informado de que en los próximos días comenzarán las obras de sustitución del pavimento de los patios de Educación Infantil de los CEIP el Pinar, Isidoro Andrés, Manel García Grau y Sanchis Yago, para las que se destinará una inversión de 114.594,84 euros.

Concretamente, el desglose de la inversión por centros es de 34.859,02€ en el CEIP El Pinar, 40.220,56€ en el CEIP Isidoro Andrés, 29.466,96€ en el CEIP Manel García Grau y de 10.048,30 € en el CEIP Sanchis Yago.

Actuaciones de mantenimiento destacadas en junio, julio y agosto

Entre otras actuaciones, la edil ha informado de que en el mes de junio se han reparado las goteras y humedades en el techo de la cocina y el aulario infantil del CEIP Soler i Godes, con una inversión de 2.046,69 €.

También en junio, en el CEIP La Marina, se han acometido los trabajos de sustitución del chapado y reparación de los pilares en el gimnasio y baños, con un importe de 1.898,59 €.

Por otra parte, la concejala de Educación ha destacado, con actuaciones más relevantes acometidas en el mes de julio, la reparación de una fuga de agua en el comedor del CEIP Benadresa, con un importe de 1.670,32 €.

En el CEIP Isidoro Andrés se han realizado labores de subsanación de defectos de baja tensión con un importe de 1.535,50 €.

Se han realizado labores de servicios preventivos de calefacción y gas, con un importe de 2.521,95 € en los CEIP Benadresa, Carles Salvador, Censal, El Pinar, Herrero, L’Illa, La Marina, Manel Garcia Grau.

En julio se han realizado preventivos y actuaciones sobre sistemas de aerotermia, con un importe total de 1.207,08 € en los centros Antonio Armelles, Bernat Artola, Gaetà Huguet, Manel Garcia Grau, Sebastián Elcano, Vicent Marçà, Tombatossals.

En lo que respecta a las actuaciones que se están realizando y ultimando en el mes de agosto, la concejala ha detallado en el CEIP Soler i Godes la renovación de las cornisas por desprendimiento de material, en el CEIP Isabel Ferrer actuaciones de acondicionamiento del rocódromo y obras de mejora del patio en el CEIP Gregal.

Otras actuaciones que la edil ha señalado son el pintado del techo del gimnasio en el CEIP Obispo Climent, la reparación de filtraciones en el CEIP Herrero o las labores de reparación de grietas y desconchados en el techo en el CEIP Antonio Armelles.

Finalmente, ha hecho mención especial de las labores de mantenimiento realizadas, como son el cambio de calderas del C.E. Castell Vell, la instalación de los 280 metros de vallado exterior del CEIP La Marina, la renovación de la carpintería exterior en los centros Enriqueta Agut, Carles Salvador y Sanchis Yago y la creación de un aula de 2 años en el CEIP Guitarrista Tárrega.