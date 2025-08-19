El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
El inmueble está ubicado en el camí Caminàs
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí
Desde que en 2023 las monjas de clausura Carmelitas Descalzas dejaran el convento de San José, en el camí Caminàs de Castelló (junto al asilo y el colegio Lledó), este inmueble, propiedad del obispado de la diócesis Segorbe-Castellón permanece cerrado.
Por este motivo, y con el fin de sacarle una rentabilidad al recinto, el episcopado ha decidido alquilarlo por 50 años a una empresa privada con sede en Burriana que tiene previsto abrir una residencia para personas con enfermedad mental grave que se encuentran en un momento estable y con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años.
El acuerdo entre ambas partes mantiene la iglesia del convento a la que se accede por una puerta exterior en manos del obispado para que pueda realizar en la misma los actos religiosos que estime oportuno.
Hay que recordar que esta iglesia tuvo un especial protagonismo en la tornà de la Romeria de les Canyes porque la comitiva siempre entraba antes de llegar a la basílica de la Virgen del Lledó y era recibida por las religiosas. La pandemia y luego el traslado de las monjas y el cierre del convento terminaron con esta tradición.
En cuanto a los trabajos de reforma del edificio que, en general, se encuentra en buen estado comenzarían cuando la empresa dispusiera de todos los permisos. A partir de ahí, el plazo para ejecutar la obra es de diez meses, por lo que el servicio podría abrir a finales de 2026. De hecho, en la actualidad se encuentra a la espera de que la Generalitat valenciana le conceda la declaración de interés comunitario de actividades terciarias o de servicios (publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 14 de agosto) y que no llegaría, como pronto, a mediados del mes de septiembre.
Pablo Ribes, gerente de la firma que ha arrendado el edificio para la puesta en marcha de la residencia, explicó a este periódico que el proyecto cuenta con 37 plazas de residentes que vivirán en estas instalaciones y que, pese a que será una residencia privada, los interesados podrían optar a ayudas sociales autonómicas. El número de trabajadores será de una treintena aproximadamente.
La rehabilitación del antiguo convento de San José de la capital, muy conocido antaño por la venta, a través del torno, de los recortes que sobraban tras hacer las sagradas formas para la Comunión, respetará la fachada y el huerto interior será para uso de los residentes. «Hará falta su adaptación a la actual normativa como, por ejemplo, a la que hace referencia a incendios», destacó Ribes en declaraciones a este periódico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- Adiós definitivo a un 'buque insignia' del sector comercial de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Castelló despide a otro quiosco histórico
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Acuerdo Aerocas y Castelló: bus directo y una gaiata en el aeropuerto
- Castelló estrena otra escultura en la vía pública: ¿dónde está, cómo es, quién es su autor?