El PSOE de Castelló exige soluciones a la suciedad en las acequias y accesos del Camí la Ratlla

La concejala del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló, Anun Lainez, reclama al equipo de gobierno local "presidido por Begoña Carrasco que atienda las necesidades de los vecinos y vecinas del entorno del Camí La Ratlla de Castelló, rodeados de suciedad y una acequia que no se encuentra en las mejores condiciones”.

Los residentes de la zona han trasladado sus quejas “debido al abandono al que les somete la alcaldesa, que parece que solo preocupa por tener limpia la plaza Mayor de la ciudad, dejando de lado otros puntos de la ciudad como el del límite con la localidad de Benicàssim”, ha dicho la concejala.

Anun Lainez, junto a la acequia el Camí la Ratlla. / Mediterráneo

"Un ejemplo es la calle Covile, a la que se accede desde el Camí La Ratlla, donde se puede ver un tramo de acequia con una imagen deplorable, caldo de cultivo además para la aparición de mosquitos”, ha comentado Láinez, quien ya ha anunciado que solicitará en la próxima comisión informativa del ayuntamiento “revisión de toda la zona y una limpieza global del Camí La Ratlla y accesos”.