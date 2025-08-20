Las 35 asociaciones el Tercer Sector de Castelló que reciben ayuda municipal. ¿Está la tuya?

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Bienestar Social, ha concedido a lo largo de 2025 un total de 1.857.938 euros en ayudas a 35 entidades y asociaciones del Tercer Sector de la ciudad.

La concejala de este área municipal, Maica Hurtado, ha destacado que las subvenciones se han tramitado en el primer semestre del año, “así nos comprometimos con los castellonenses y así lo hemos cumplido”, poniendo en valor que gracias a la celeridad para abonar los correspondientes importes, ha permitido que los organismos sin ánimo de lucro de la ciudad dispongan de la liquidez necesaria para poder desarrollar sus proyectos y la labor asistencial.

En este sentido la edil ha declarado que “este gobierno considera prioritario que las entidades y organizaciones del tercer sector cuenten en tiempo y forma con las subvenciones para la puesta en marcha de sus diferentes proyectos, porque llevan a cabo una labor esencial para mejorar la calidad de vida de los castellonenses”.

Novedades en las ayudas otorgadas

Respecto a las ayudas otorgadas, la edil ha informado de novedades respecto 2024 como es el incremento en 3.000 euros de la cuantía de la subvención a la Asociación Gitana, así como también el aumento en 10.000 eruos a la ayuda al Banco de Alimentos.

Por otra parte ha avanzado que se está trabajando en un nuevo convenio que suscribirá el Ayuntamiento de Castelló con la Asociación y Fundación Síndrome de Down Castellón para la puesta en marcha de una escoleta de verano.

Ayudas concedidas en 2025

Son beneficiarios de las ayudas la Fundación Fad Juventud con una subvención de 15.390 euros para la puesta en marcha del programa de prevención en conductas adictivas. Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón con 600.000 euros para el programa de transeúntes y personas sin hogar.

La Asociación Familiares Derechos Enfermos Mentales (AFDEM) 15.000 euros, Asociación Banco de Alimentos de Castellón 50.000 euros, Patim 12.000 euros, Fundación Alzheimer Salome Moliner 25.000 euros, Fundación Aspropace de la Comunitat Valenciana 11.000 euros.

La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón (APNAC) con 81.370 euros para la ejecución de los programas de "Respiro Familiar" y de "Ocio y tiempo libre con personas autistas y del mantenimiento de Residencia y Centro de día".

La Asociación Española contra el Cáncer, 20.000 euros para el proyecto integral de atención a pacientes oncológicos. La Asociación familias y personas sordas de la provincia de Castellón (ASPAS), 12.000 euros para el proyecto de rehabilitación logopédica y apoyo escolar especifico a niños y niñas con discapacidad auditiva.

La Asociación de personas sordociegas de la Comunidad Valenciana (ASOCIDE CV)m, 15.000 euros, la Fundación obra Merceria de Castellón con 60.000 euros, Parroquia de San Pedro Apóstol del Grao de Castelló (Secretariado del Apostolado del Mar), que tiene 35.000 euros para el proyecto “Stella Maris". La Asociación para la lucha contra enfermedades del riñón Castalia (ALCER CASTALIA), 20.000 euros para el convenio para la ejecución del proyecto del día nacional del donante de órganos y atención integral a personas con enfermedad renal.

La Federación Provincial de personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE-CASTELLON), 74.800 euros, la Asociación de Esclerosis múltiple de Castelló, 40.000 euros, la Fundacion Salud y Comunidad dispondrá de 32.800 euros para su proyecto “Centro acogida Nits al Caliu”, la Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 40.000 euros para el proyecto Casa Asilo “Hogar Virgen Lidón”.

Asociación TEA CAST 15.000 euros, la Asociación de convivencia PARQUE LIDON tiene 15.000 euros, la Coordinadora Valenciana de ONGDs, otros 15.000 euros, Medicus Mundi Mediterrania MMMED, 22.500 euros, la Asociación personas sordas “Virgen de Lidón” de Castellón-APESOCAS, 10.000 euros, y Cruz Roja Española dispondrá de 75.000 euros proyecto de Itinerarios de inclusión social.

La Fundación Acción contra el Hambre, 71.000 euros y Cáritas Interparroquial de Castellón, 183.103,66 euros para su proyecto de formación de personas con dificultades para la inserción social (Aulas de Formación Familiar).

ILEWASI (Centro investigacion, defensa y promo dchos.niños,niñas y adolescentes), 28.475,32 euros, la Fundación iniciativa Social en Educación y Familia, 29.100 euros, la Asociación para la atención de las necesidades de familias y menores de la Comunidad Valenciana (ANEFAM), 18.000 euros, Universitat Jaume I, 12.100 euros, la Fundación Secretariado Gitano, 45.500 euros para el proyecto Centre d´Esplai “Racó Magic” en el Grupo San Lorenzo, la Asociación China de Castellón, 10.000 eruos, la Fundación “PUNJAB”, 71.800 euros, la Asociación Gitana de Castellón 50.500 euros, y la Fundación Secretariado Gitano, 26.500 euros.