¿Qué alberga y para qué sirve el archivo histórico provincial de Castellón?

Desde que hace más de dos años el Ministerio de Cultura finalizara las obras del nuevo Archivo Provincial de Castellón, en el Raval Universitari y enfrente de la Escuela Oficial de Idiomas, el edificio ha permanecido cerrado a la espera de su apertura.

Pero, ¿qué encontrará el ciudadano en general y el investigador en particular entre las estanterías de este inmueble?

El Archivo Histórico acoge documentos que tienen un valor histórico, cultural, legal o administrativo. En el caso del de Castellón, fue creado por Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1968 y su primera sede fue la Casa de la Cultura. Tras varios traslados, ha estado hasta ahora en la biblioteca Rafalafena. El documento más antiguo que se conserva en este archivo es un pergamino de 1282 de una escritura del notario Genar Rabassa aunque también hay escritos del siglo XIX y en su mayoría, del XX. El archivo ocupa una extensión aproximada de 5.000 metros lineales en los que se contabilizan más de 35.000 unidades.

Momento en el que se cargan documentos en la biblioteca de Rafalafena, este martes. / ERIK PRADAS

Así, los primeros fondos documentales del Archivo Histórico Provincial ya duermen en el nuevo edificio que todavía no tiene fecha de apertura. Hay que recordar que han transcurrido 35 años desde que las administraciones y vecinos de Castelló exigieran un nuevo archivo y sin que a día de hoy hayan entrado en servicio otras dependencias nuevas.

La Conselleria de Educación y Cultura inició ayer el traslado de los escritos que se prolongará por espacio de tres semanas y después de que en el mes de enero el Ministerio de Cultura cediera la gestión de las instalaciones a la administración autonómica. Un recinto que conservará fundamentalmente protocolos notariales de más de cien años de antigüedad, así como documentación histórica de la Audiencia Provincial y juzgados, de la Delegación de Hacienda y toda la documentación histórica producida por los servicios provinciales de la Administración central, según fuentes oficiales.

Así, para la próxima puesta en marcha del edificio, el gobierno valenciano ha llevado a cabo los procesos de creación de puestos, de contratación de servicios de seguridad y limpieza, además de la adquisición de equipos y material diverso necesario antes de su apertura al público. Asimismo, la Generalitat ha realizado diversos contratos para el de mantenimiento de ascensores, jardinería, control de plagas y legionela, prevención de incendios, climatización y mantenimiento, previo al funcionamiento el edificio.

Fotografía de la descarga en el Archivo Histórico Provincial. / ERIK PRADAS

No obstante, según destacó la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, la Generalitat está a la espera de respuesta por parte del de la gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura sobre la solución a la cuestión de la valla frontal del archivo y el mobiliario del laboratorio, también competencia del Gobierno central, está previsto que se instale a final de mes.

En paralelo, según Tébar, se ha trabajado en las adaptaciones del plan de seguridad, como cambios de sensores volumétricos, reubicación e incorporación de cámaras y se ha planificado la equipación del centro con impresoras, terminales de teléfono, ordenadores para el público, megafonía y proyector para la sala de conferencias.