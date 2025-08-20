¿Quieres aportar tus propuestas para los nuevos presupuestos participativos de Castelló?: aquí tienes los plazos y el proceso

El Ayuntamiento de Castelló volverá a invertir otro millón de euros en los presupuestos participativos que se desarrollarán en 2026 y 2027 (500.000 euros cada año) con el fin de ejecutar las 18 obras que propongan los vecinos de la capital de la Plana. Así lo afirmó ayer el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, en declaraciones al periódico Mediterráneo, quien destacó que estas cuentas participativas, las primeras en su totalidad del actual equipo de gobierno, llegan con novedades en el proceso que comenzará en el mes de octubre.

Ahora los presupuestos que los vecinos deciden en qué invertir son bianuales (antes eran cada año) porque se ha constatado que este es el plazo adecuado para licitar, adjudicar y ejecutar las peticiones vecinales. El periodo de un año anterior no era suficiente para realizar todo el proceso.

Mejoras

De esta forma, el ejecutivo municipal ha incorporado mejoras en el proceso «para dar voz a todos los vecinos y que puedan aportar sus propuestas para mejorar la ciudad», afirmó Cabañero, quien hizo hincapié en que estas nuevas iniciativas también contribuirán a paliar la «brecha digital» a la hora de realizar las sugerencias por parte de los castellonenses.

La primera de ellas radica en que los vecinos podrán presentar las propuestas tanto on line como de forma presencial. Esta última modalidad se hará en la Oficina de Participación Ciudadana ubicada junto a la tenencia de alcaldía Este, en la avenida Hermanos Bou.

El proceso de votación de las ideas aportadas también será tanto on line como presencial en la misma oficina cuando se abra el plazo y las más votadas se ordenarán por distritos. Las cinco propuestas de cada uno de ellos que haya recibido más apoyos, pasarán a los seis consejos de distrito donde están representadas las asociaciones y colectivos de cada zona, que elegirán tres. Son estas últimas las que se someterán a la valoración técnica para su ejecución.

Por otra parte, el equipo de gobierno formado por el Partido Popular y Vox está valorando la posibilidad de incorporar los presupuestos participativos infantiles para 2026 y sería el Consejo de la Infancia el que haría las propuestas más beneficiosas para los más pequeños de Castelló.