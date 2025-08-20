Bombero de Castelló en el incendio de Castilla-León: «El dispositivo es similar al del fuego de Viver de 2023»

Bomberos de Castelló, junto a efectivos del Consorcio Provincial, luchan contra el fuego que asola Castilla-La Mancha, entre Astorga (suroeste) y la Puebla de Sanabria, más en concreto en la zona cercana a la población castellana de Corporales.

Imagen de la actuación de un bombero de la capital. / Bomberos de Castelló.

Ximo Garcés, cabo del Cuerpo Municipal de Bomberos, no se lo pensó dos veces cuando pidieron voluntarios para formar parte del dispositivo castellonense. Junto a otros compañeros que también se encontraban de vacaciones o de permiso forma parte del convoy que ha enviado la capital y que permanecerá hasta este jueves realizando las tareas asignadas hasta que llegue el relevo. El consistorio enviará otra dotación para seguir colaborando en la extinción de estos incendios que han convertido el oeste de España en una bola de fuego y que ha causado, incluso, víctimas, junto a un gran daño medioambiental.

Ximo Garcés, anes de una actuación, junto a un compañero. / Bomberos de Castelló.

«Formamos parte de un operativo más extenso y nuestra labor es trabajar y colaborara en la ejecución de cortafuegos para que las llamas no lleguen a los núcleos urbanos», ha explicado Garcés tras finalizar la primera jornada. Los efectivos castellonenses se encuentran en zona forestal y lo que más ha llamado la atención de este profesional es que «se trata de un incendio de grandes dimensiones cuyo dispositivo y organización es similar al que se trazó en el fuego de Viver, en marzo de 2023, que también fue de gran importancia».

Otro momento del cabo de Castelló en el incendio. / Bomberos de Castelló.

La orografía de esta comunidad autónoma, con campos de cultivo, pastos y mucha repoblación de pinos pequeños ha sido, junto a la gran masa forestal existente (al igual que sucede en la Comunitat Valenciana) con mucho matorral que se convierte en combustible con las llamas, el caldo de cultivo idóneo para la propagación del fuego. «Además, hay una gran falta de mantenimiento y de limpieza que, sumado a las altas temperaturas, han motivado que el incendio sea más virulento y una propagación más rápida en esta zona», ha detallado Garcés en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Otro bombero de Castelló junto a uno de sus vehículos. / Bomberos de Castelló.

El bombero del Ayuntamiento de Castelló ha dicho que el cambio de las condiciones meteorológicas con la bajada de temperaturas «hace que los medios podamos trabajar mejor y controlarlo».

Confía en que su labor y la de sus compañeros contribuya a apagar las llamas.