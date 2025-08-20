Compromís denuncia "la inacció" de Carrasco davant el col•lapse de la sanitat pública a Castelló
Compromís per Castelló ha denunciat que l’alcaldessa Begoña Carrasco continua sense alçar la veu ni reclamar solucions davant la greu situació que travessa la sanitat pública a la ciutat. La coalició valencianista acusa el govern municipal de mirar cap a una altra banda mentre els serveis sanitaris pateixen retards, tancaments i deficiències que posen en risc la salut de la ciutadania.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “un estiu més comprovem com l’alcaldessa anteposa el carnet del Partit Popular al benestar del veïnat. Allò que en oposició reivindicava i exigia, ara ho silencia per obeir a Mazón i a la Conselleria”.
Des de la formació valencianista recorden que la "situació sanitària a Castelló és insostenible". "El consultori de la Marjaleria continua tancat, malgrat la promesa electoral de reobrir-lo, mentre que les urgències del Raval segueixen sense donar servei i els hospitals de la ciutat acumulen greus deficiències. Les llistes d’espera per a determinades especialitats superen l’any, les pacients de càncer poden esperar fins a sis mesos per a una mamografia i els retards en dermatologia o proves diagnòstiques continuen creixent. Tot això es veu agreujat per la manca de personal, les temperatures extremes als centres i uns pressupostos que només es tradueixen en maquetes i plànols, però no en millores reals per a la ciutadania", diu Garcia.
Garcia ha remarcat que els veïns i veïnes de Castelló mereixen una sanitat pública de qualitat i ha criticat que l’alcaldessa calle davant el tancament de consultoris, les retallades i el deteriorament constant dels hospitals. “És incomprensible que l’alcaldessa continue sense defensar Castelló. Ha preferit quedar-se callada abans que enfrontar-se a les decisions del seu partit, encara que això supose empitjorar la vida i la salut de la ciutadania”, ha afirmat.
Compromís ha exigit a Carrasco que recupere la seua veu i defense la ciutat davant el Consell, perquè la salut i el benestar del veïnat han d’estar per damunt de qualsevol disciplina de partit.
