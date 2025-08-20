Aquí puedes consultar las cuestiones que más interesan a los vecinos de la Marjaleria de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha realizado este miércoles un balance sobre las cuestiones que más interesan a los vecinos de la Marjaleria y que lo han plasmado en las consultas que han realizado en la Oficina Municipal de la Marjalería, cuando se cumplen dos años desde su puesta en marcha por parte de actual equipo de gobierno, en el mes de agosto de 2023.

Carrasco ha apuntado en primer lugar que “desde la puesta en marcha de esta Oficina han sido 1.832 vecinos atendidos desde que abrió sus puertas. Una oficina de la Marjalería, que ha puesto fin a la desatención que sufría la ciudadanía en esta parte de la ciudad por parte del anterior equipo de gobierno y cuya puesta en marcha fue uno de los principales compromisos de este equipo de gobierno ante los ciudadanos y las urnas, cumpliendo una vez más con la palabra que dimos a los castellonenses”, ha dicho Carrasco.

Consultas urbanísticas

Respecto al tipo de consultas y búsqueda de información de los vecinos, Carrasco ha trasladado que “muchas de ellas tienen que ver con cuestiones urbanísticas como la legalización de viviendas o la conexión a la red pública de suministro de agua potable, alcantarillado y electricidad, así como información de permisos obras o instalación de placas fotovoltaicas en sus viviendas o parcelas”.

Bonificaciones recibo basura

Begoña Carrasco también ha indicado que “últimamente, hemos visto como han aumentado de manera exponencial aquellos vecinos que se acercan a informarse acerca de las bonificaciones y medidas que ha puesto en marcha el equipo de gobierno municipal para intentar paliar los efectos del ‘basurazo’ que aprobó el Gobierno de España de Pedro Sánchez. Además de este tema, también han aumentado las consultas referidas a la presencia de jabalíes en la zona, cuestión donde desde el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente, estamos actuando también con la instalación de jaulas- trampa”.

Caminos asfaltados

Begoña Carrasco ha subrayado que “una de las principales demandas de los vecinos y vecinas de la Marjalería tiene que ver con los caminos y accesos que utilizan a diario y que son clave para la movilidad y seguridad en la zona”.

Así, la primera edila ha recordado que “gracias a la Oficina de la Marjalería hemos ido canalizando las peticiones y demandas vecinales que se han ido traduciendo en diferentes actuaciones como han sido el asfaltado de más de una docena de caminos como el Camí Bovar; Primer Canal; Segón Canal; Entrilles; Carrerassa La Gallenca; Coloma; Moixeta; Panissares; Sòl de Riu; proyecto 313; Entrador de las Fuentes o la mota derecha del Riu Sec”.

Carrasco ha recordado también que “la junta de gobierno local acaba de aprobar el proyecto de acondicionamiento del Camí de l’Obra, por un importe de 730.619,18 euros. Un vial muy importante para la Marjalería y donde se va a actuar durante los próximos meses”.

“Además, desde la puesta en marcha de la oficina, se ha actuado en la limpieza de más de 300 kilómetros de caminos en la Marjalería. Esta es otra de las principales demandas de los vecinos de la zona”, ha resaltado.

Más de 100 kilómetros de acequias limpias

La alcaldesa de Castellón se ha referido asimismo a la limpieza que se ha venido realizando en diferentes acequias en la Marjalería, siendo esto “una de las actuaciones más importantes para la calidad de vida y bienestar de los vecinos de la zona”. La alcaldesa ha detallado que “son más de 100 kilómetros de acequias las que se han limpiado en los últimos dos años como son las de Vellet; Miralles; Almalafa; Oliver; Pachesset; Borrassa; Camarero; la Mota; la Fileta o en los accesos al puerto”.

Mejoras en iluminación

La primera edila ha destacado también que “otro de los trabajos que se han realizado, atendiendo a las demandas de nuestros vecinos y vecinas, tienen que ver con la mejora de la seguridad de los caminos a través de la instalación de nuevos puntos de iluminación, con hasta 33 puntos de luz con tecnología LED. En este caso se ha actuado en 13 caminos como son: camino Bovar; Segon Canal; entrador Caliz; Camino La Horteta; Camino Rubí; Camino El Tancat; Camino Catalana; Camino Panamá; Camino Fragata; Entrador La Marina: Camino La Llisa; Camino Mussol o el camino Moixeta”.