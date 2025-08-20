El PP responde al PSOE: "La limpieza del Camí La Ratlla de Castellón no es municipal"

El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha respondido este miércoles a las criticas del grupo municipal socialista cuya concejala Anun Lainez instaba al gobierno municipal a que adecuara el entorno del Camí la Ratlla, “mostrando un total desconocimiento y confundiendo a los ciudadanos”, según ha afirmado el edil.

Ramírez ha lamentado las declaraciones emitidas por la edil socialista y ha aseverado que “evidencia que los socialistas, pese haber estado 8 años en el gobierno, desconocen que la limpieza del Camí la Ratlla no es competencia del Ayuntamiento”.

El edil ha explicado que “es el Coto Arrocero quien tiene las competencias de limpiar y adecuar las acequias del Camí la Ratlla y no el gobierno municipal”, no obstante ha avanzado que “realizaremos las gestiones con los responsables y estaremos a su disposición para que esa zona quede limpia, ante la previsión de lluvias y futuros episodios de gota fría, que puedan derivar en traer esa suciedad al término municipal”.

Asimismo, Ramírez también ha recordado que “antes las brigadas rurales municipales eran las encargadas de limpiar las acequias del término municipal, sin embargo el anterior gobierno decidió que las brigadas dejasen de limpiar las acequias y pasasen a limpiar únicamente los caminos y las cunetas. Eso hizo que las acequias de todo el término municipal se descontrolasen. A nuestra llegada, sacamos el contrato de limpieza de acequias para mantenerlas limpias”.

Finalmente Ramírez ha señalado que “para este gobierno la limpieza de acequias y caminos ha sido una prioridad desde que comenzó la legislatura, precisamente hemos limpiado un total de 100 kilómetros de acequias en dos años y hemos sido nosotros quienes, por primera vez, hemos activado un contrato específico para la limpieza de acequias, con una inversión de 378.818 euros para dos años”, concluye.