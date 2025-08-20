El PSOE tilda de "fracaso los presupuestos participativos de Carrasco" en Castelló

El desarrollo de los presupuestos participativos del bienio 2024-2025 refleja el “absoluto fracaso” de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “que se ha llenado la boca con el engañoso lema de que cumplen lo que prometen y escuchan a la ciudadanía, pero que nos muestra como única realidad que solo se preocupa por la propaganda y la manipulación”, según ha afirmado este miércoles la concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento capitalino, Anun Lainez.

La concejala ha hecho este anuncio un día después de que este diario publicara el anuncio de que el actual gobierno local destinará otro millón de euros a los presupuestos participativos del 2026-2027.

La edila, que forma parte del Consejo de Participación Ciudadana, ha señalado como “ejemplo del fiasco del gobierno PPVox” la ejecución de los citados presupuestos participativos, aprobados para su desarrollo durante 2024 y 2025 con un total de 11 proyectos y un presupuesto global cercano al millón de euros.

La concejala socialista Anun Lainez en una reunión con vecinos. / Mediterráneo

A fecha 20 de agosto de 2025 “la única realidad es que solo han sido capaces de inaugurar cuatro fuentes de agua potable en la ciudad, que han contado con un presupuesto de 25.000 euros”. Faltan apenas 4 meses para que se acabe el año 2025 “y nada se sabe del calendario de ejecución de las otras 10 actuaciones”.

Lainez señala que “la realidad es que la señora Carrasco, junto a sus concejales de Urbanismo, Sergio Toledo, y Participación Ciudadana, Francisco Cabañero, no dicen toda la verdad, porque los hechos demuestran que no priorizan los proyectos que la ciudadanía solicitó ya en 2023 para cada distrito de la ciudad”.

Con este contexto, “es más bochornoso todavía ver que anuncian ya un nuevo proceso para activar el presupuesto participativo para el bienio 2026-2027, “anunciando para ello, sin rubor alguno, otro millón de euros, como si hubiesen ejecutado el programa actual, cuando apenas han invertido 25.000 euros”. Ante esta situación, “al final los 2 millones que prometió Carrasco en esta legislatura no se ejecutarán”.

Estado de ejecución y "proyectos pendientes"

En la web municipal - www.castello.es/es/presupuestos-participativos - se puede acceder al estado de ejecución de los presupuestos participativos 2024-2025. Aunque la actualización de la información se circunscribe a mayo de este año, se puede comprobar que, en el citado mes, solo estaba adjudicada la instalación de las 4 fuentes de agua, que son las que han inaugurado esta semana. Del resto de iniciativas, están en redacción, en contratación “e incluso pendientes de iniciar la redacción, con lo que ya vemos que las posibilidades de ejecutarlos antes de que acabe 2025 son mínimas”.

Los proyectos pendientes, según la socialista, son, en el Distrito Sur, la mejora de la plaza Serra de l’Esparraguera (180.000 €); en el Distrito Centro, la instalación de bancos, baños y sombras (110.000€); en el Distrito Oeste, la mejora de la zona infantil frente al Mas Blau/Colegio Jaime I (100.000 €) y el acondicionamiento del parque Botánica Carmen Albert (80.000 €); en el Distrito Este, la unión del carril bici de la calle Columbretes hasta la avenida Lledó (100.000 euros) y la instalación de mesas de ajedrez en los parques Botánico Calduch y Geólogo Royo (10.000 euros); en el Distrito Norte, la iluminación de accesos a las urbanizaciones Penyeta Roja, Racó de la Torreta y Tossal Gros (120.000 euros) y la instalación de baños públicos en la plaza Columbretes (90.000 euros) y, finalmente, en el Grau, modernización de los lavapiés en la playa del Pinar (60.000 euros) y acondicionamiento de la zona deportiva infantil del parque de la Panderola (70.000 euros).