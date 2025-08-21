Castelló lanza nueva formación a la carta en septiembre: estos son los cursos

Más formación a la carta en el Ayuntamiento de Castellón, con propuestas que interesarán a más de uno. La Concejalía de Empleo pondrá en marcha el próximo mes de septiembre tres nuevas acciones laborales dentro del programa Formación a la Carta, una iniciativa que combina capacitación profesional y compromiso de empleo para, al menos, el 50% de las personas que finalicen con éxito el curso.

Ofertan cursos de Panadería Artesanal; Instalación y Mantenimiento Eléctrico y el de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) Inicial para el Transporte de Mercancías, que arrancarán en unas semanas, forman parte de la parrilla de Formación a la Carta 2025, la cual empezó en junio con dos cursos de Fontanería y Climatización y de Encofrados, ambos ya finalizados en julio.

Las formaciones

Así pues, y tal como informó Mediterráneo, la primera formación arrancará el 2 de septiembre y corresponde al Certificado de Aptitud Profesional (CAP Inicial) con una oferta de 15 plazas y tendrá una duración de 130 horas, en horario de 15.30 a 19.45 de la tarde, en ACTM (Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías).

Seguidamente, el 10 de septiembre y hasta el 2 de octubre tendrá lugar la formación de Panadería Artesanal en horario de 09.30 a 14.30 horas, con un total de 10 plazas disponibles. Para realizar esta formación los interesados deberán contactar con APANCAS (Asociación Provincial de panadería y pastelería de Castellón) y presentarse el 3 de septiembre a las 10:00 horas en la sede de la asociación para pasar la selección de alumnado.

Finalmente el último curso que se celebrará será el de Instalación de placas de yeso laminado, cuyo día de selección del alumnado será el 17 de septiembre a las 9:00 horas y las clases arrancarán el 24 de septiembre y se prolongarán hasta el 23 de octubre en horario de 08:30 a 14:30 en el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV.

Colaboración público-privada

El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha recordado que “estos cursos de Formación a la Carta son el resultado de la colaboración publico-privada para el diseño de cursos sectoriales especializados. El objetivo de estos cursos es que las personas desempleadas dispongan de formación específica, herramientas y habilidades que faciliten su inserción laboral.

El edil ha hecho hincapié en el éxito de esta iniciativa pionera que pone en marcha el Ayuntamiento de Castellón, que es referencia a nivel nacional, hace que llegue a la cifra récord de 12 cursos diferentes con el objetivo de seguir creando empleo estable y de calidad de la mano de las propias empresas y las asociaciones profesionales”.

El concejal de Empleo ha insistido en este sentido en que “este tipo de iniciativas conectan formación y mercado laboral real, ofreciendo oportunidades inmediatas para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía”.

Tasa de inserción del 56%

Se trata de una propuesta que refuerza la alianza entre el consistorio y el tejido empresarial de la provincia, apostando por la colaboración público-privada como estrategia para reducir el desempleo y adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral.

“Entre 2023 y 2024, el programa ha alcanzado una tasa de inserción del 55,83%, superando el compromiso mínimo establecido”, ha apuntado.

500 empleos en un año

El responsable del área de Empleo ha indicado asimismo que “en el último año fueron cerca de 500 personas las que han podido encontrar un empleo gracias a las acciones formativas del Ayuntamiento”.

Los tres cursos anunciados se han diseñado junto con la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas); la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón (AIECS); Organizado con la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías (ACTM). Toda la información se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Castelló.

Las inscripciones se realizan directamente con las asociaciones colaboradoras, y la selección de alumnado tendrá lugar en las fechas indicadas por cada entidad. Las plazas son limitadas y se recomienda formalizar la solicitud de manera anticipada.