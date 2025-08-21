Inversores chinos se despliegan en Castellón para generar nuevos negocios

Nuevos negocios chinos en la capital, con presencia en sectores como la restauración, la logística y el comercio electrónico. Miembros de la Asociación Qingtian en España, encabezados por su presidente, Zhu Xiaohai, han visitado la ciudad para interesarse por las oportunidades económicas que ofrece Castellón.

El concejal de Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha recibido en el salón de plenos del consistorio a la delegación. El edil ha dejado patente que “este gobierno siempre pondrá la alfombra roja a todos aquellos que estén interesados en invertir en nuestra ciudad” y destaca que “Castellón es una ciudad abierta, dinámica y en pleno crecimiento".

"Tenemos el talento, las infraestructuras y el compromiso institucional para atraer inversión y generar empleo. Somos una ciudad de oportunidades, y encuentros como este demuestran que estamos en el camino adecuado para posicionarnos como referente económico”.

Restauración, logística y comercio 'on line'

La Asociación Qingtian en España agrupa a algunos de los empresarios más influyentes de esta región oriental, con presencia en sectores como la restauración, la logística y el comercio electrónico. Su modelo de cooperación intersectorial e interregional ha impulsado una red sólida de negocios en todo el país. Cabe destacar que aproximadamente el 85% de la comunidad china residente en España proviene de Qingtian, una región reconocida por su tradición emprendedora.

Sales ha dado cuenta de la intención que le han trasladado los representantes de la asociación de abrir una sede social en la ciudad; precisamente ha señalado que “ya cuentan con un representante local para iniciar los trámites pertinentes” y explica que “su objetivo es aprovechar su conocimiento del mercado global para identificar oportunidades y facilitar que más inversores de la comunidad china apuesten por Castellón como destino empresarial”.

Dispuestos a invertir

El edil de Relaciones Institucionales ha declarado que “estamos encantados de recibir a una delegación de empresarios dispuestos a invertir en el tejido empresarial de la ciudad. Queremos seguir acogiendo inversiones nacionales e internacionales que impulsen la economía de Castellón”.

Finalmente, Sales ha recordado que el último estudio elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad sitúa a Castellón entre las ciudades españolas que más incentivan la creación de empresas y el emprendimiento, lo que “consolida el atractivo de nuestra ciudad para los proyectos de inversión, tanto nacionales como internacionales”, concluye el edil.