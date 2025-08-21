El PSPV afea a Carrasco el incumplimiento del 'respiro' en los distritos para el alzhéimer y párkinson

Incumplimiento tras incumplimiento. El pacto de gobierno PP-Vox suscrito hace dos años recogió como una de sus principales iniciativas la puesta en marcha de unidades de respiro para pacientes con alzhéimer y párkinson por todos los distritos de Castelló, “pero la realidad es que estamos ante otro engaño más de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que va a ser incapaz de abrirlos durante la presente legislatura”.

Así se ha expresado en un comunicado Patricia Puerta, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento, que señala que “el paso del tiempo deja a cada uno en su sitio, y dos años después de que Carrasco firmase el Pacto de la Vergüenza para meter a la ultraderecha en el gobierno municipal, vemos como sus promesas, en especial las vinculadas a las políticas sociales, han desaparecido”.

Bandera en campaña... pero de humo

La alcaldesa, como recuerda la portavoz socialista en el comunicado, “hizo bandera durante la campaña electoral de la apertura de estas unidades de respiro en cada uno de los seis distritos de la ciudad, pero vemos que ya hemos cruzado el ecuador del mandato sin que haya ni siquiera mencionado sí ha trabajado algo en gestionar esta promesa, o es que el rato que le dedica a hacerse fotos para las redes sociales no le deja tiempo para trabajar en las necesidades reales de las y los castellonenses”.

Puerta destaca además que, tanto el Centro de Párkinson de Castelló, que abrió sus puertas a principios de este año 2025, como el Centro de Día La Pineda para enfermos de alzhéimer, en las instalaciones de Tetuán XIV, “son iniciativas que activaron los gobiernos de progreso liderados por el Partido Socialista en el ayuntamiento y en la Generalitat”.