Castelló refuerza su atención en salud mental con la incorporación de cuatro profesionales

El Ayuntamiento de Castellón ha incorporado cuatro nuevos profesionales mediante el Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con un problema de salud mental (SASEM), en colaboración con la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

Carrasco ha explicado que “gracias a esta colaboración interinstitucional, entre Ayuntamiento y Generalitat, se van a incorporar cuatro nuevos profesionales que reforzarán así la atención a las personas con problemas de salud mental en la ciudad de Castellón o sus familias”.

Así, la alcaldesa ha descrito que “se trata de psicólogos y trabajadores sociales especialistas en tratar a personas con enfermedades mentales. Los dos primeros trabajarán en el Centro Urban y en las instalaciones de Bienestar Social en el centro de nuestra ciudad, en el edificio Quatre Cantons. Los otros dos se destinarán en otras ubicaciones atendiendo a las necesidades que se detecten por parte del área de Bienestar Social”.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que “este programa SASEM es la primera vez que se implanta y que Castellón no tenía y que prestará servicio en la capital tal y como prometimos. Un recurso que demuestra la utilidad y el gran avance que supone la colaboración entre el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat para el bienestar y la calidad de vida de las personas enfermas en nuestra ciudad y su entorno familiar”.

El programa SASEM actúa como una unidad de apoyo a la intervención con personas con problemas graves de salud mental y se desarrolla también en el entorno de la persona y de su familia, garantizando la permanencia de la persona en su domicilio y entorno social.

Plan de Salud Mental

Begoña Carrasco también ha resaltado que “la salud mental es un tema que preocupa de manera especial a este equipo de gobierno y desde el Ayuntamiento de Castellón estamos trabajando en la puesta en marcha de un Plan de Salud Mental para garantizar un bienestar emocional, psicológico y social en todas las etapas de la vida. Porque sabemos que es un problema que afecta a todos y cada vez más y de manera especial a los más jóvenes”.

“Porque sin salud mental, no puede haber salud. Por esto, de la mano de las diferentes asociaciones de familias con personas de salud mental vamos a seguir avanzando en contar cada vez con más recursos para que Castellón pueda prestar la máxima ayuda posible en esta materia, como hemos logrado con la incorporación de este programa SASEM”, ha asegurado.

La primera edila ha recordado que “estamos trabajando de manera transversal y coordinada con diferentes concejalías como la de Bienestar Social, Juventud, Salud Pública, Familia e Infancia y Deportes en la elaboración de este Plan. Y vamos también de la mano con el Colegio Oficial de Psicología con el que ya hemos colaborado en acciones como campañas visibilización y prevención en materia de salud mental”.