La 'PlayaSlow' del Serradal de Castelló suma 2.500 participantes: las actividades siguen y son gratis

Vivir la playa en comunión con la naturaleza y pensando en el bienestar personal. Así es la iniciativa 'Playa Slow', impulsada por el Patronato de Turismo en la playa del Serradal, que ha reunido ya este verano a más de 2.500 participantes en sus actividades gratuitas de taichi, wudang y 8 Brocados.

Desde su inicio en junio, la propuesta ha consolidado la playa del Serradal como un referente de bienestar, deporte y respeto al entorno natural, y todavía continuará ofreciendo sesiones hasta mediados de septiembre.

Los horarios

Cabe recordar que las clases de taichi, que se celebran cada lunes, miércoles y viernes de 7.00 a 8.00 horas, reúnen habitualmente a una decena de asistentes, un grupo reducido que disfruta de la tranquilidad de la primera hora del día frente al mar.

Por su parte, las sesiones de wudang, disciplina vinculada a las artes marciales que se desarrolla los lunes y miércoles de 8.30 a 9.30 horas y los martes y jueves de 20.00 a 21.00 horas, cuentan con una media de 35 participantes.

Una cifra similar se registra en los ejercicios de los 8 brocados, práctica orientada a mejorar la salud física y mental, que se imparten los lunes y miércoles de 20.00 a 21.00 horas, y los martes y jueves de 8.30 a 9.30 horas.

“El balance de participación pone de manifiesto el éxito de la programación”, ha señalado la concejal de Turismo, Arantxa Miralles.

Disfrutar de la naturaleza

La concejal de Turismo ha señalado que “nuestras playas son el mejor escenario para disfrutar de la naturaleza, el bienestar y el deporte. El Serradal, con su sistema dunar y su riqueza ambiental, es un ejemplo de cómo podemos combinar conservación y ocio saludable, ofreciendo experiencias de calidad a vecinos y visitantes”.

Miralles también ha explicado que “el Patronato de Turismo trabaja para diversificar la oferta turística, acercando propuestas accesibles y saludables que ponen en valor el entorno natural y fomentan estilos de vida equilibrados. Precisamente la Playa Slow es un ejemplo de ello y vamos a seguir en esta línea para consolidar las playas de Castellón como referentes desde el punto de vista de la calidad turística”.

Cabe destacar que la playa del Serradal forma parte de diversos programas de educación y sensibilización ambiental y cuenta con paneles informativos sobre la flora, la fauna y las buenas prácticas para preservar el medio. A ello se suma la distinción con el galardón Ecoplayas, la certificación ambiental ISO 14001 y su reconocimiento como “playa sin humo”, que refuerzan su papel como un referente de sostenibilidad y calidad en la costa mediterránea.