Relevo en los Bomberos de Castelló camino a primera línea de fuego en Castill-León

Castellón envía un relevo de Bomberos a Castilla y León para continuar colaborando en la extinción de los incendios. El Ayuntamiento de Castellón, a través del área de Seguridad y Emergencias, ha movilizado una nueva dotación de Bomberos que se ha desplazado hasta Castilla y León para relevar al primer equipo enviado el pasado martes y mantener así la colaboración solidaria en los trabajos de extinción de los incendios forestales que afectan a diferentes puntos del territorio.

Estos días, el primer contingente, tal y como ha publicado Mediterráneo, se incorporó a la primera línea contra el fuego entre Astorga (suroeste) y la Puebla de Sanabria, más en concreto en la zona cercana a la población castellana de Corporales. Ellos regresan ahora, tras 72 horas, a casa, para tomar aliento.

Y ese relevo está integrado por un operativo ha partido desde el Consorcio Provincial de Bomberos y está integrado por bomberos del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Castelló, que se suman al dispositivo nacional de apoyo. Esta dotación permanecerá sobre el terreno durante 72 horas, trabajando de manera coordinada con los equipos locales y con el resto de refuerzos llegados desde otras comunidades autónomas.

Entrega ejemplar

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “nuestros bomberos están demostrando una entrega ejemplar en esta emergencia, trabajando fuera de su territorio con gran profesionalidad y compromiso". "

Imagen del primer contingente de Bomberos Municipales de Castelló, sobre el terreno. / Mediterráneo

"Ahora hemos enviado una nueva dotación de relevo, integrada por bomberos del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Castellón, que se desplaza con dos vehículos para continuar colaborando en las labores de extinción. Su esfuerzo y solidaridad, de los que han estado ya allí y de los que se van ahora, son el mejor reflejo del espíritu de servicio público que caracteriza a Castellón”.

Ortolá ha recordado además que “en este operativo se han movilizado dos vehículos, una Bomba Rural Pesada (BRP) y un Vehículo Ligero, con los que se seguirá trabajando de manera intensa durante las próximas 72 horas, reforzando un dispositivo que requiere la máxima coordinación por parte de todos los equipos de emergencia”.