Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación

Será el mayor bazar chino de la provincia de Castellón. La inversión china se deja notar ya en la capital de la Plana tras la visita de una delegación de la Asociación Qintiang, una de las más numerosas de España, con presencia en todas las grandes capitales, de Madrid a Barcelona, Valencia y Sevilla, con la voluntad de «atraer negocios desde la restauración, la logística y el comercio on line, diversificando además la actividad de la comunidad china en la ciudad».

De este modo, las negociaciones iniciadas a principios de este año por un grupo de empresarios chinos vinculados a Qintiang, encabezados por Demu Zheng, han llegado a buen puerto, y el nuevo macrolocal, que tendrá 4.000 metros cuadrados de superficie comercial, tiene prevista su apertura para el mes de septiembre en tres grandes naves ubicadas en la avenida Lairón, en la esquina con la calle Turquía, donde antes había un taller de chapa y pintura para automóviles.

Grupo de inversores chinos de la Asociación Qingtian, en Castelló. / Mediterráneo

En la última fase

El macrobazar, que aún está en la última fase de las obras de adecuación del espacio interior, en plena Ciudad del Transporte, se marca el objetivo de «sumar clientes de toda la provincia, en un polígono que ya cuenta con comercios de primera línea y clientela de todo el territorio». Y es que el nuevo espacio está al otro lado del triángulo comercial conformado por Mediamarkt y Declathlón, según explicó Zheng a Mediterráneo, que quiere ser «el tercer vértice de esa área comercial».

«El bazar contará con un total de 4.000 m² dedicados a lo grande a materiales de cocina, de menaje, de hogar, de ferretería y fontanería, además de textil de todo tipo, papelería y utensilios para mascotas, pero tendrá más servicios, conectando el comercio tradicional con las nuevas generaciones, para fomentar el relevo», según cuenta el empresario chino.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Relaciones Institucionales, Vicent Sales, señaló que se trata de «inversores sólidos que quieren invertir en la ciudad, y que tiran de la expansión y apertura comercial de China para consolidar su presencia en España y quieren atraer inversiones a Castelló, ampliando sus negocios a la logística y la transición energética, sectores al alza».

«Castelló quiere aprovechar el impulso de Logistics, que proveerá a la ciudad de más suelo industrial y logístico para atraer estas inversiones», dijo Sales.