Castelló amplía la segunda etapa del Programa Acción Inserta un año más

El concejal de Empleo en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha anunciado la ampliación de la segunda etapa del Programa Acción Inserta un año más.

El edil ha incidido en que “para este gobierno, la creación de empleo es un aspecto fundamental, razón por la que seguimos trabajando en la puesta en marcha de acciones enfocadas en mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades de inserción laboral”.

Así pues, Redondo ha detallado que “el programa ‘Acción Inserta’ tendrá continuidad a partir del 27 de agosto, con una duración de un año más, hasta el 26 de agosto de 2026”, y explica que esto ha podido ser así “gracias a la subvención concedida por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, para destinarlo en la puesta en marcha de la segunda etapa del programa, cuya dotación económica asciende a 848.077,20 euros”.

De este modo, el edil ha señalado que “esta subvención permitirá mantener a los 36 participantes del programa y a los tres grupos de especialidades, así como el personal docente, auxiliar administrativo y director/a”.

“Al igual que en la primera etapa”, indica el edil, “el alumnado-trabajador que haya superado con éxito esta primera etapa obtendrá un Certificado de profesionalidad de nivel 2”.

“Con esta actuación, el gobierno municipal deja patente la clara apuesta por favorecer y fomentar el talento local, el relevo generacional y la igualdad de oportunidades”, declara Redondo.

El concejal de Empleo ha recordado que “el programa ‘Acción Inserta’ es un programa que consideramos muy completo, ya que combina la formación con la práctica profesional en diferentes especialidades”.

Acciones que consiguen la inserción laboral

Acción Inserta cuenta con 36 participantes distribuidos en 3 grupos aprendiendo diferentes ocupaciones: albañilería, cerámica y sistemas microinformáticos.

El Centro Municipal de Empleo y Formación Tetuán XIV cuenta en estos momentos con otros dos programas simultáneos de empleo y formación, Escuela Taller y Taller de Empleo. Los tres programas juntos han logrado la contratación de 108 personas.

El edil ha concluido señalando que “con todo esto, también se ha solicitado el programa de Garantía Juvenil Talento Joven; la concesión del mismo repercutiría en la contratación de 36 personas más”, concluye.