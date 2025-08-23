Castelló ya tiene reinas para Sant Pere 2026: Claudia Albert y María Salom

El Grau ya tiene reinas y presidentes para las fiestas de Sant Pere 2026. El Centro Cultural La Marina se ha vestido de gala para cerrar el verano y abrir las puertas de la semana grande marinera... del año próximo, con el nombramiento oficial de las máximas representantes de la semana grande marinera, que se celebrará del 27 de junio al 5 de julio.

Fue el presidente de la Comissió de Festes de Sant Pere, Miguel Valerino Santolaria, el que ha acompañado sobre el escenario a las futuras reinas, Claudia Albert Giner y María Salom Fallán.

Ellas serán, junto con el presidente infantil, Miguel Ramírez León, las monarcas de la festa grauera y las madrinas de la gaiata 12 El Grau para las fiestas de la Magdalena 2026, del 7 al 15 de marzo. Un camino hacia el tercer domingo de Cuaresma que arrancará de forma oficial el 12 y 13 de septiembre con las ceremonias de imposición de bandas en el Teatro Principal, con las reinas de las fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz y Ana Colón como protagonistas, junto a las damas de la ciudad y las representantes de los 19 sectores.

Las reinas de Sant Pere 2026, Claudia Albert y María Salom, junto a sus presidentes, Miguel Valerino y Miguel Ramírez, ayer en La Marina. / Kmy Ros

Pergamino e insignia de honor

Claudia Albert, María Salom y Miguel Ramírez, junto con Miguel Valerino han recibido el pergamino acreditativo y la insignia de honor de las fiestas graueras, en presencia de representación municipal, entre ellos la teniente alcalde del Grau, Ester Giner; y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, además de representantes de penyas y collas del distrito marítimo, que han arropado a sus monarcas en su primer día grande.

Las cortes

Ha sido también un día grande para las cortes de honor de Claudia y María. Las damas de sector infantiles serán Triana Fernández de Marcos Llorens; Martina Boix Martí, acompañada de Yahir Fernández de Marcos Llorens; y Edurne Cataleya Ivascu Rendo y Alejandro Jiménez Voltes como acompañante.

La corte de honor de Claudia está formada por; ⁠Luna Carrasco Salom, Marina Cifuentes Victorio, acompañada de Raúl Ramírez Peraire; Claudia Saez Milá, ⁠Lucía Gallego Pérez , junto a Javi Ramírez León; María Ballester Guerrero, con Eric Ramón Reyes; Virginia Blay Villalba, con Miguel Domenech Rovira; María Gómez Vicente, con Pablo Triguero Bacas; Victoria Rodríguez Martínez, del brazo de Nicolás Villanueva Muñoz; Edurne Giner Gil, con Salvador Ramírez Peraire; y Lucía Benítez García, junto a Alejandro Benítez Garcia.

Todos ellos han vivido su primera jornada oficial, en una Marina vestida de festa plena.