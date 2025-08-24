Castelló celebra el Día de la Independencia de Ucrania: los detalles

Como cada 24 de agosto, San Bartolomé en la cultura católica, y domingo de fiestas en la mitad de la provincia de Castellón, los ucranianos en la capital han celebrado el 34º aniversario de la independencia de su país con una jornada que es fiesta nacional en honor a la Declaración de Independencia por la Rada Suprema de la RSS de Ucrania en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética. Y, aunque están a 3.500 kilómetros de su casa, en su tierra de acogida, no olvidan sus raíces ni a su gente, aún inmersa en la guerra con Rusia desde hace tres años.

Esta fecha, que representa para el pueblo ucraniano un símbolo de libertad, soberanía y esperanza en la construcción de un futuro en paz, y se ha convertido en un día de unión tanto en Ucrania como en las comunidades ucranianas en el exterior, se ha celebrado en Castelló con un acto celebrado en el Parque del Pinar del Grau, con la participación del concejal de Relaciones Institucionales, Vicent Sales; junto a la Asociación de Ucranianos de Castellón y provincia Kalyna, presidida por Oksana Vovk Simón. Las banderas española y ucraniana presidieron en hermandad el acto.

Y es que en la actualidad, residen en Castelló más de 1.000 personas de origen ucraniano y cerca de 3.000 en la provincia.

Vicent Sales, junto a Oksana Vovk Simón y otros representantes de la asociación ucraniana. / Mediterráneo

Los actos

La jornada conmemorativa ha contado con un programa de actividades conformado por talleres participativos, mercadillo solidario, muestra gastronómica, actuaciones folclóricas y juegos infantiles. Con la indumentaria tradicional ucraniana -eso sí, de verano, ante las intensas temperaturas-, y con el Pinar teñido de amarillo y azul, ha sido una jornada de hermandad, con canciones típicas y gastronomía propia, desde los vareniki (dumplings rellenos) a los golubtsi (rollitos de col rellenos), entre muchas otras comidas.

El acto institucional, aparte de los parlamentos a cargo de las autoridades, ha incluido un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra en Ucrania, como muestra de solidaridad y reconocimiento.

Actuaciones en el Día de la Independencia de Ucrania en Castelló- / Mediterráneo

Apoyo institucional

El edil ha realizado un parlamento, en el marco de la agenda de actividades programadas, en el que ha dejado patente el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, poniendo en valor que “esta fecha simboliza la libertad, la esperanza y la fuerza de un pueblo que, desde hace más de tres décadas, mantiene viva su identidad y sus valores frente a la adversidad”.

Sales ha destacado que “como no podía ser de otro modo, Castelló se suma a esta cita como muestra del firme apoyo hacia el pueblo ucraniano. Porque Castellón es también vuestra ciudad, una ciudad que acoge, que convive y se solidariza especialmente en momentos de dificultad”, ha declarado.

Detalle de la ornamentación preparada por la Asociación Kalyna. / Mediterráneo

Colaboración

El edil también ha recordado que “desde el Ayuntamiento queremos destacar la importancia de la colaboración con la Asociación Kalyna, tanto en las iniciativas sociales y culturales como en el acompañamiento humanitario”.

Precisamente, Sales se ha referido, entre otras cosas, a las 19 toneladas y media de ayuda humanitaria que el Ayuntamiento, con la coordinación de la Asociación Kalyna, envió hasta Ucrania.

“La Asociación Kalyna, a lo largo de sus 25 años de historia en Castellón, ha sabido ser mucho más que un punto de encuentro cultural. Ha sido un espacio de identidad, de lengua y de tradiciones, y, al mismo tiempo, un puente de convivencia intercultural que ha enriquecido nuestra ciudad y nuestra provincia. Desde el año 2014, y especialmente desde 2022, cuando comenzó la salida de personas para buscar refugio por el conflicto bélico, la asociación se ha volcado con un esfuerzo admirable en apoyar a sus familias y compatriotas”, ha ensalzado el edil.