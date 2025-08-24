Castellón 'hace 25 años': La plaza de la Muralla cumple un cuarto de siglo

A veces, los acontecimientos que marcan la vida social de las calles comienzan sin mucho bombo a su alrededor. No se trata de momentos que vayan a pasar a la historia de una ciudad, pero que sí transforman su día a día e impactan en cómo se relacionan los vecinos de una determinada zona. Actuaciones a priori no tan relevantes pero que, a la larga, son pilares del paisaje urbano de una época.

Era el día 8 de julio de 2000, ahora hace 25 años, cuando un grupo no muy numeroso de conciudadanos se reunieron para asistir a la inauguración de una plaza. Mediterráneo lo recogió el día siguiente, 9 de julio, en una fotonocia breve que ocupaba una esquina de la página. «La plaza de la Muralla Liberal ya está inaugurada», comenzaba el texto de este diario, junto a la fotografía que también aparece en este reportaje.

«Castellón contará a partir de ahora con este espacio que recordará a todos sus ciudadanos la antigua ubicación de la muralla liberal», seguía el texto.

La pequeña crónica también recogía las críticas ciudadanas a esta construcción, al carecer de zonas verdes. «Algunos de los vecinos, de los pocos que logró el acto, manifestaron su insatisfacción por la estructura de la plaza», se recalcaba. ¿Los principales motivos para estas opiniones negativas? «La ausencia de una zona verde» y también el poco «mobiliario de la plaza». Tampoco existía todavía la zona infantil de la plaza. El arbolado que hay en la actualidad escaseaba por aquel entonces. Entre cejos fruncidos, la Colla de Dolçainers i Tabaleters amenizó la inauguración con sus melodías, para tratar de cambiar el estado de ánimo popular.

La aceptación popular llegó con el paso de los años hasta que se convirtió en punto de reunión. Una media docena de cafeterías, bares y restaurantes la flanquean.

Gimeno, en la inauguración. / Mediterráneo

La historia de la muralla

Y, por cierto, aparte de toda la vida social, está el fuerte componente histórico y arqueológico de extrema importancia que tiene esta plaza para la ciudad. Porque... ¿Qué es en concreto ese trozo de muralla que forma parte del precioso decorado cuando estamos sentados tomando algo en uno de los bares de alrededor?

Pues resulta que este es el tramo de muralla levantado en el año 1837, a raíz de la Primera Guerra Carlista iniciada en 1833, uno de los conflictos bélicos civiles que marcaron el siglo XIX en España.

La capital de la Plana estaba del lado de los liberales en la contienda, y el asedio carlista llegó de la mano del general Cabrera. Este ataque provocó el levantamiento de la muralla y la resistencia de Castelló a los envites carlistas provocaron que María Cristina, reina regente de España, le diese a la localidad el título de ciudad en 1843.

Importantes ruinas

Estas son las ruinas más importantes que restan en pie de esta fortificación local, aunque hay otros de menor calado en la plaza Dolçainers de Tales y en el Espai d’Art Contemporani de Castelló.

La muralla liberal, con las terrazas al frente,. / Mediterráneo

La también llamada muralla carlista tiene el rango de Bien de Interés Cultural, y además, está inscrita en el patrimonio Nacional y en el patrimonio Cultural de la Generalitat valenciana.

Pero no es que la historia de esta muralla empiece solamente en 1837, ya que la arqueología y los mapas indican que por esa misma ubicación se encontraba la muralla medieval de la ciudad.

Sucedió que, tras un largo período de paz, la derruyeron para luego volverla a levantar en esta primera guerra carlista, a causa del asedio de ese bando. Más tarde también la reforzaron para la segunda guerra carlista, en el año 1873.

Vestigio de fortificaciones

Es, junto al basamento de la Torre dels Alçaments en la plaza de Las Aulas, el único vestigio de las fortificaciones de Castelló.

La conocida plaza se encuentra justo detrás de la Subdelegación del Gobierno, la antigua Gobernación Civil. Cabe destacar que este trozo de muralla fue hallado durante unos trabajos de obras del solar. Por ese motivo pasó a idearse una plaza en el lugar, en vez de destinarlo a edificios.

De la historia que forjó la ciudad a las críticas por cómo quedó la plaza, a llegar a ser un lugar emblemático. Esa es la plaza de la Muralla Liberal de Castelló. n