Las 'escoletes' de Castelló seguirán a principios de septiembre con 133 plazas pero... ¿dónde?

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha dado cuenta de que el servicio municipal de “escoletes” en temporada estival ha ayudado a conciliar a un mayor número de familias respecto al año pasado. La edil ha indicado que se ha registrado una tendencia al alza, lo que señala “pone de manifiesto la relevancia de este servicio para las familias”.

Concretamente, más de 400 plazas han sido cubiertas por las “escoletes” de verano en la ciudad, en los meses de julio y agosto.

La primera edil ha destacado que “para este gobierno es fundamental poner todos los medios necesarios a disposición de las familias castellonenses para facilitar la conciliación familiar y laboral” y ha recordado que esta iniciativa se enmarca dentro del I Plan de Conciliación Familiar y Laboral y se pone al servicio de los castellonenses, tanto a través de la concejalía de Educación que dirige la edil María España como la de Bienestar Social, con la edil Maica Hurtado.

En este sentido, Carrasco ha hecho especial hincapié en que la demanda de este servicio municipal ha aumentado respecto a años anteriores. “A través de este servicio municipal estamos dando respuesta a las necesidades y peticiones de las familias. Precisamente este año se ha registrado un notable incremento de inscripciones, lo cual nos indica que es un recurso muy valioso para las familias”.

'Escoletes' en julio y agosto

En lo que respecta a los meses de verano, se ha registrado un incremento del 84% de los alumnos inscritos en las “escoletes” municipales que se han puesto a disposición de las familias en los colegios Castalia, CEIP Herrero, CEIP Antonio Armelles y el CEIP La Marina. Un total de 120 familias han cubierto 192 plazas.

En el “Campus de Verano” para niños, niñas y adolescentes con necesidades generalizadas de apoyo del CEE Castell Vell, han sido 57 las plazas cubiertas en julio y agosto.

La "escoleta" de la Asociación Síndrome de Down Castellón, que se ha realizado a través del convenio con el Ayuntamiento, ha contado con 20 inscritos.

En lo que respecta a la Escuela de Verano organizada por la Fundación Punjab, ha contado con unos 91 alumnos y la escoleta que organiza la Asociación Gitana ha contado con 60 niños y niñas, entre 3 y 16 años.

Un total de 133 menores inscritos en las 'escoletes' la primera semana de septiembre

Por otra parte, otro de los puntos que ha avanzado la primera edil es que la primera semana de septiembre, las “escoletas” municipales cogerán a un total de 133 menores, de los cuales 113 corresponden a las escoletas en los colegios Castalia, CEIP Herrero, CEIP Antonio Armelles y el CEIP La Marina, junto a los 20 inscritos en la “escoleta” que oferta el CEE Castell Vell, donde se ha incrementado el número de monitores, pasando de 11 a 16, “tal y como nos comprometimos”, indica la alcaldesa.

La alcaldesa ha concluido declarando que “estamos muy contentos con la buena acogida que ha tenido este verano este servicio municipal, que ha batido un récord histórico, lo cual nos deja claro que vamos a seguir apostando por dar esta alternativa necesaria para la conciliación”.