Los nuevos inversores chinos avanzan dónde van a invertir en Castelló: la diversificación, clave
La delegación china interesada en abrir empresas en la capital de la Plana se marca el objetivo de diversificar más allá de los bazares y restaurantes
Los nuevos empresarios chinos que han avanzado el inicio de sus inversiones en Castelló desde la Asociación Qintian focalizarán su negocio en el sector de la energía verde y el comercio on line, además de diversificar hacia la logística tras la consolidación de su presencia en los sectores de la restauración y el comercio minorista. Con su presidente, Zhu Xiaohai, al frente, la delegación de más de una veintena de empresarios reunida recientemente con el Ayuntamiento mostró su voluntad de instalarse en Castelló, con sede propia, que ya están buscando en el mercado inmobiliario de la ciudad.
Fuentes de la entidad china explicaron, además, que en una fase muy avanzada del relevo generacional de sus empresas en España, la diversificación es uno de los vértices de sus políticas financieras.
Y es que la Asociación Qingtian agrupa en España a algunos de los empresarios más influyentes de esta región oriental, con presencia muy asentada en sectores como la restauración, la logística y el comercio electrónico. Su modelo de cooperación intersectorial e interregional ha impulsado una red sólida de negocios en todo el país. Cabe destacar, asimismo, que aproximadamente el 85% de la comunidad china residente en Castellón y en España proviene de Qingtian, una región reconocida por su tradición emprendedora.
Energía solar
La energía solar y fotovoltaica a pequeña escala es una de sus nuevas líneas de negocio, según explican, además de la importación y exportación de materiales made in China para sus bazares y comercios, que entran también con fuerza en la logística y comercio on line, terrenos en los que son líderes.
Precisamente uno de los empresarios vinculados a esta asociación en Castelló, Demu Zheng, avanzó a Mediterráneo la apertura del mayor bazar chino de la provincia en la capital de la Plana, con 4.000 metros cuadrados dedicados a hogar, menaje, papelería, fontanería y electricidad y mascotas.
Ubicado en la avenida Lairón de la Ciudad del Transporte, se convertirá en un nuevo punto comercial frente al polígono de Mediamarkt.
Y, en la línea de la reunión con los responsables municipales, el concejal de Relaciones Internacionales, Vicent Sales, apuntó a «la dinamización del futuro parque Logistics, donde habrá terreno para nuevos inversores» como punto de encuentro empresarial en la ciudad. «Estamos encantados de recibir a empresarios dispuestos a invertir en el tejido empresarial de la ciudad. Queremos seguir acogiendo inversiones nacionales e internacionales que impulsen la economía de Castellón», señaló.
