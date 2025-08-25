El PSPV de Castelló urgeix a ampliar l’horari de l’ecopar mòbil i estendre’l a més barris davant el "col•lapse del fix"
Grup municipal socialista
La portaveu del grup municipal socialista de Castelló, Patricia Puerta, ha instat l'equip de govern a reforçar el servei d'ecoparc mòbil davant "el col•lapse del punt fix i per a evitar desplaçaments a la ciutadania". Tal com ha indicat Puerta, la bonificació de la taxa de residus en 2026 amb el depòsit d'estris ha incrementat l'ús d'aquestes instal•lacions municipals fins al punt de col•lapsar l'ecoparc fix.
L'edil ha recordat que l'equip de govern manté l'horari exclusivament en la franja matinal, un fet que impedeix reciclar a bona part de la població, que es veu forçada a desplaçar-se en vehicles fins a la Quadra Tercera, on durant aquest mes d'agost s'estan produint cues.
“Si volem que el veïnat recicle, que no s'acumulen els voluminosos als carrers i que, a més, es puguen aprofitar de la bonificació de la taxa l'any que ve, hem d'acostar aquests ecoparcs mòbils als barris i fer-ho també a les vesprades, atés que bona part de la població treballa en horari matinal”, en paraules de Puerta.
El grup municipal socialista considera que, a més, l'ús de l'ecoparc anirà en augment a mesura que avance l'any perquè la ciutadania complete les set visites anuals imprescindibles per a reduir-se el 50% de la taxa d'escombraries l'any vinent. “L'equip de govern és a temps de revertir el que pot convertir-se en un veritable col•lapse d'aquesta instal•lació municipal”, segons Puerta.
"Fallada de l'aplicació"
Al temps, la regidora socialista Anunciación Láinez ha denunciat que l'aplicació que utilitza el personal que gestiona l'ecoparc ha estat desbaratada durant part del mes d'agost, coincidint amb una de les èpoques que la ciutadania aprofita per a retirar estris durant les vacances. Les persones usuàries que es van desplaçar fins al punt fix de reciclatge no van poder comptabilitzar els seus lliuraments de residus per a la bonificació de la taxa.
