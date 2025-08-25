Fiestas de Castelló: Estas son las seis Dones de Companya de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ya ha elegido a las seis jóvenes que desempeñarán el cargo de representación de las seis Dones de Companya de la corte de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos Vicente, de 19 años, y de una familia de soca y muy vinculada a la Germandat.

La entidad castellonense, que el próximo ejercicio cumple 75 años, hará la presentación a medios el día 8 de septiembre a las 19.00 horas en el hotel Interlier Rosa, dentro de los actos que se enmarcan para la celebración del aniversario de la ciudad.

Las seis jóvenes son las siguientes:

Ainhoa Barraza Serra representa a Na Rama

Natalia Usó Prieto, a Na Provençala

Claudia Ortiz de Zayas, Na Dolça

Rosa Ribes Vilarroig, N'Ermengarda

Michelle Valverde Puig, Na Eva

Itziar Ripollés Paléz, Na Margarida

