Fiestas de Castelló: Estas son las seis Dones de Companya de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos
La presentación a medios será el 8 de septiembre
La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ya ha elegido a las seis jóvenes que desempeñarán el cargo de representación de las seis Dones de Companya de la corte de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos Vicente, de 19 años, y de una familia de soca y muy vinculada a la Germandat.
La entidad castellonense, que el próximo ejercicio cumple 75 años, hará la presentación a medios el día 8 de septiembre a las 19.00 horas en el hotel Interlier Rosa, dentro de los actos que se enmarcan para la celebración del aniversario de la ciudad.
Las seis jóvenes son las siguientes:
Ainhoa Barraza Serra representa a Na Rama
Natalia Usó Prieto, a Na Provençala
Claudia Ortiz de Zayas, Na Dolça
Rosa Ribes Vilarroig, N'Ermengarda
Michelle Valverde Puig, Na Eva
Itziar Ripollés Paléz, Na Margarida
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Las seis respuestas que necesitabas sobre la tasa de la basura de Castelló
- ¿Hawaii o Castelló? El elemento que causará sensación en las playas de la capital