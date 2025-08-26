La causa por la que el Síndic de Greuges le 'da un tirón de orejas' al Ayuntamiento de Castelló

El Síndic de Greuges le ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Castelló.

En un escrito remitido al vecino que emitió una queja, el representante de esta institución de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, apercibe al consistorio de la capital de la Plana por no contestar de forma correcta al afectado.

El motivo de la queja del castellonense ante el Síndic de Greuges hace referencia a una queja sobre el «ruido insoportable y peleas de perros» que se ocasionan en la zona de esparcimiento canino de la calle Onda.

Imagen de archivo de la zona de esparcimiento canino de la calle Onda. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Según refleja el escrito de esta institución de la Comunitat Valenciana, no se puede admitir la respuesta que dio el consistorio a la persona afectada en la que alegaba que se trasladaba a «la concejalía responsable de esta instalación para su conocimiento y valoración». Cuando un vecino realiza una reivindicación como es el caso, «tiene derecho a recibir en los términos legalmente establecidos una respuesta expresa y motivada para que pueda conocerla el afectado», afirmó el Síndic de Greuges sobre esta cuestión.