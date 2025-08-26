Compromís sol•licita que es dote dels espais necessaris a estes tres associacions de Castelló
Petició a l'equip de govern
Compromís per Castelló ha demanat al govern municipal que complisca la seua paraula i facilite els espais necessaris a l’Associació de Veïns Zona Centre, l’Associació de Veïns Rafalafena ‘Els Tarongers’ i l’Associació de Veïns i Consumidors de la plaça Donoso Cortés i Adjacents (ASVECO). La coalició recorda que l’alcaldessa Begoña Carrasco es va comprometre a oferir un local a la Zona Centre abans de l’estiu, però a hores d’ara no s’ha donat cap resposta. En el cas de Rafalafena i ASVECO, els processos impulsats pel PP per a trobar un espai van quedar deserts i el govern local tampoc ha sigut capaç de donar-los una alternativa.
“La participació ciutadana implica també la trobada d'espais adequats per a les diferents associacions. El Partit Popular ha fet diferents intents on ha fracassat, però el pitjor no és això, el pitjor és que ha promés a associacions de veïns espais que no els està oferint”, ha remarcat el portaveu Ignasi Garcia.
Compromís considera que aquesta situació posa en risc el funcionament d’unes entitats que resulten imprescindibles per a la cohesió i la vida comunitària als barris de Castelló. En este sentit, la formació assenyala que l’Ajuntament ha hagut de repetir la licitació per a trobar un local per a ASVECO, i alerta que el procés podria tornar a quedar desert perquè no s’està plantejant de la manera adequada.
Amb tot, la coalició recorda que al compte 413 de 2024 van quedar nombroses factures de lloguers pendents de pagament. Aquest fet podria explicar la reticència d’alguns propietaris a oferir espais a l’Ajuntament. Per això, Compromís considera necessari una gestió més rigorosa que garantisca que les entitats veïnals disposen de locals on desenvolupar la seua activitat amb normalitat.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Las seis respuestas que necesitabas sobre la tasa de la basura de Castelló
- ¿Hawaii o Castelló? El elemento que causará sensación en las playas de la capital