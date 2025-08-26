Exilio climático en el centro comercial: Todo refugio es válido contra el calor en Castelló

Migrantes de la climatización. Son una nueva especie que, cuando el calor aprieta y la ciudad se convierte en un horno a cielo abierto, con la piel pegajosa y la ropa empapada, buscan cualquier rincón que prometa alivio.

En Castellón, con temperaturas continuadas por encima de los 30 grados, una humedad de un 70% o más, y sin viso de aminorar de aquí a final del verano, son muchos los migrantes de la climatización, que encuentran en los mercados, bibliotecas, museos y, sobre todo, centros comerciales, un oasis con aire acondicionado bajo el que colocarse y combatir el calor, venga con ola incluida, o como efecto estacional.

Marta Fonseca es una de ellas. «No había oído esa expresión, pero sí, lo soy, al 100%», dice. Su refugio climático «diario» es el CentroComercial Salera, donde aterriza «cada mediodía» para «comer, darme una vuelta por las tiendas y sentarme para aprovechar el aire acondicionado; en mi casa es insoportable», explica. Y esta semana que está de vacaciones, hará «lo mismo, pero con los niños», señala.

El centro comercial Salera ha habilitado espacios para el descanso. / Toni Losas

"Se está fresquito"

No es la única. Ramón Visnú, a sus 80 años, es un vecino de la Gran Vía de la capital, y cada día se da «un paseo» hasta el parque James Boera y, de ahí, «cuando el calor aprieta, a Salera, que se está fresquito». Allí da una vuelta, e incluso queda con otros jubilados para «darle batalla al calor».«Después, cojo el autobús y a casa». «Hay que buscar alternativas», señala.

Y es que este verano, la provincia ha registrado 32 muertes por golpes de calor, con el cambio climático galopando y dejando máximas que han rozado los 40 grados. Ahora, al cierre de agosto, parece que la cosa arrecia, pero los migrantes climáticos siguen buscando dónde dejarse caer. Y, en la línea del refugio climático cultural abierto este verano en el Auditori de Castelló a toda la ciudadanía, el Museu de Belles Arts se ha convertido en otro oasis.

«Con los niños, en vacaciones, hay que buscar alternativas a la playa y la piscina, y además de ir a comprar al Mercado Central, aprovechar los ratos en Mercadona e ir al cine o a la bolera en Salera, hemos descubierto el área de Arqueología y se lo pasan genial descubriendo cosas que después visitamos in situ en alguna que otra excursión por la provincia», explica Lourdes Maina. «Cuando entramos, estamos más frescos y, al salir, el cuerpo tarda un poco en recibir el golpe de calor», coinciden todos.