Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras

Una zona de Castelló seguirá contando con mejoras tras la inauguración de una gran obra que también ha tenido lugar en este distrito.

El Ayuntamiento de Castelló ha sacado a licitación por un importe cercano a los 80.000 euros (IVA incluido) este proyecto, según publica la Plataforma de Contratación del Estado. Unos trabajos que contribuirán a dar un mayor esplendor a esta zona de la capital de la Plana.

Imagen de archivo del parque que el consistorio mejorará. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Se trata del parque botánica Carmen Albert, en el Raval Universitari y ubicado junto a la nueva ribera del Riu Sec, que contará con nuevos puntos de iluminación en la zona del césped central para poder realizar actividades vecinales aprovechando el máximo de horas de uso y fundamentalmente en los meses invernales en los que el día acorta; con una zona transitable con chorros de agua para refrescarse en verano y un punto permanente de reparación de bicicletas en proximidad al puente del siglo XXI y con el carril bici que discurre en el parque.

Habrá también más zonas de sombra en el parque y el espacio pavimentado junto al estanque actual tendrá seis surtidores tipo chorro de nieve para que la vecindad pueda jugar y refrescarse en el estío.