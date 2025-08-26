¿Tienes una mascota? Esta nueva iniciativa en Castelló te puede interesar

¿Tienes una mascota? Pues esta nueva iniciativa que abrirá en Castelló en la Ciudad del Transporte a finales de este año te puede interesar.

La capital de la Plana ya contaba con un proyecto de estas características pero cerró hace unos años tras un tiempo operativo.

Una nueva empresa privada ha apostado por la ciudad para implantar este servicio que ya desempeña en las provincias de Valencia y Alicate.

Así, la ciudad contará con un tanatorio crematorio para animales fallecidos en la Cuadra Morteras junto a la calle Grecia.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) autorizó ayer la instalación después de que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio haya informado de manera favorable sobre la apertura de este nuevo servicio que sacará adelante una empresa privada especializada y que también regenta este tipo de dotación en las vecinas provincias de Valencia y Alicante.

La instalación abrirá en una nave de la Cuadra Morteras, número 11. / TONI LOSAS

La actividad se realizará en una nave cerrada de unos 321 metros cuadrados y dispondrá de una sala de recepción, oficinas, salas frigoríficas y sala de crematorio. Además, a petición de los dueños de las mascotas fallecidas, podrán ser veladas en una sala antes de su incineración. Un proceso que concluirá con la entrega y recepción de las cenizas a los propietarios de los animales o bien serán depositadas en un contenedor metálico para ser retiradas por un gestor autorizado para estas tareas.

Los animales que admiten las instalaciones El tanatorio para mascotas que abrirá próximamente en la capital de la Plana admitirá la cremación de perros, gatos, caballos, ponis, aves, roedores y reptiles, según recoge la empresa en su página web. También ofrecerá el servicio de recogida a domicilio o en la clínica veterinaria en los casos que se le requiera o lo estime el dueño del animal fallecido. La limpieza, peinado y preparación de la mascota también podrá solicitarse en estas nuevas instalaciones cuya capacidad de tratamiento será menor de 50 kilos la hora, por lo que el máximo será de unas 104 toneladas al año, según recoge el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El documento de autorización para la puesta en marcha de estas instalaciones firmado por el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat valenciana, Miguel Ángel Ivorra, afirma que la puesta en marcha del tanatorio crematorio para mascotas no tendrá «efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria». De hecho, contará con las medidas de seguridad necesarias y no tendrá efectos adversos.

Atención al duelo

La empresa que desarrollará esta prestación de la que podrán hacer uso los castellonenses recoge en su página web que también ofrece el servicio de atención al duelo a disposición de los dueños que hayan sufrido la pérdida de una mascota.

En cuanto al tipo de incineraciones, Castelló acogerá en estas dependencias dos tipos: las colectivas (son más baratas y no hay posibilidad de recuperar las cenizas) y las individuales a elección de los vecinos, que también podrán elegir la urna donde depositar los restos de sus mascotas una vez hayan sido incineradas.