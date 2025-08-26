Nou impuls a la neteja de séquies en la Marjaleria de Castelló amb la de Mangraners i la Mota
Actuacions municipals
El regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Castelló, Cristian Ramírez, ha visitat la Marjaleria, on s'estan duent a terme les labors de condicionament i neteja de séquies i ha explicat que, “concretament, ara s'està actuant en la séquia de Mangraners i la Mota, però aquestes són unes de les moltíssimes séquies que s'estan netejant aquest estiu, gràcies al contracte específic de neteja de séquies i camins que va activar l'any passat el govern municipal, sent el primer contracte específic per a la neteja de séquies, la dotació econòmica de les quals és de 378.818 euros, amb una duració de dos anys”.
Ramírez ha posat l'accent principalment en la necessitat d'aquesta actuació, assenyalant que “la Marjaleria ha estat abandonada durant moltíssims anys, per això estem demostrant amb fets i no amb paraules que per al govern de Begoña Carrasco la Marjalería és una prioritat, complint una vegada més amb la paraula donada”.
Les labors d'adequació i condicionament s'estan duent a terme per treballadors del contracte específic de neteja de séquies i altres que han sigut reclutats a través del Programa de Foment de l'Ocupació Agrària SEPE-Corporacions Locals, en el qual s'ha treballat de manera transversal entre les regidories d'Ocupació i de Medi Ambient, així com brigades rurals.
Més de 100 quilòmetres de séquies netes
“Aquests treballs han permés que ja s'hagen condicionat més de 100 km de séquies, millorant la seua funció hidràulica, així com el propi valor paisatgístic de la Marjalería”, assenyala el regidor i afig que “aquest contracte ens permet garantir el manteniment de forma continuada d'aquesta zona, donant així resposta a les peticions i reivindicacions dels veïns”.
L'edil Cristian Ramírez ha informat que fins al moment s'han netejat les séquies: Senillar, Borrasa, La Fileta, la Mota, Patos, Fillola Gallenca, Panisares, Fabrega, Durá, Almassorina, Pacheset, Oliver, Entrilles, Acceso Norte, Acceso Sur, Senillar, tramo municipal, Bandolers, Fila Panissares, Vellet, La Torre, Les Escoles, Camero, Miralles, Vintxell, Mistos, Plana, Almalafa, Fadrell, Catalana i Brunella.
