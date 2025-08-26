Les millores que propiciarà el projecte de renaturalització de Castelló. ¿En què consistix?
L'alcaldessa presentarà la iniciativa en les Jornades de la Fundació Biodiversitat a Madrid
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, en el marc de les jornades organitzades per la Fundació Biodiversitat, presentarà el pròxim 3 de setembre a Madrid, el projecte de renaturalització de la ciutat.
Es tracta d'una cita en la qual la primera edil participarà, ja que la ciutat de Castelló, amb el projecte “Castelló Naturalesa en Xarxa”, ha sigut una de les entitats beneficiàries de la convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat per al foment d'actuacions per a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles cofinançada pel FEDER.
Concretament, l'alcaldessa ha assenyalat que “es presenten els projectes que han sigut finançats. És una convocatòria molt exigent i complexa, ja que de més de 100 projectes presentats només s'han seleccionat 12 per al seu finançament, entre els quals es troba el de Castelló. Són projectes d'importància estratègica i seran exemple de bones pràctiques per a la renaturalització de les ciutats espanyoles i es presentaran davant representants de la Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea”.
Carrasco ha declarat que “és un honor participar en aquestes jornades, perquè significa que Castelló ha aconseguit optar a aquesta convocatòria d'ajudes que permetrà dotar de major protagonisme als espais verds a la ciutat”.
3’5 milions d'euros
Així doncs, la primera edil ha explicat que “és un projecte que s'ha presentat a aquesta convocatòria nacional, dirigida a capitals de província i municipis de més de 20.000 habitants, amb un pressupost total de més de 39 milions. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Castelló obtindrà quasi un 10% de l'import, la qual cosa suposa un muntant total de quasi 3,5 milions d'euros”.
L'alcaldessa també ha elogiat el treball que es realitza des de l'Oficina de Planificació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castelló, que dirigeix Carmen Vilanova, qui també acompanyarà a l'alcaldessa a l'esdeveniment. “Puc dir amb orgull que Castelló és una ciutat referent a nivell nacional en la gestió de fons europeus i això és gràcies al treball constant i la professionalitat dels qui formen part d'aquest departament”.
El projecte castellonenc serà explicat per l'alcaldessa en una de les taules temàtiques denominada Oasis climàtics: escoles i carrers i Restauració d'espais com a connectors ecològics de la IVU (Infraestructura Verda Urbana).
Projecte “Castelló Naturalesa en Xarxa”
Finalment, l'alcaldessa ha recordat que el projecte ‘Castelló Naturalesa en Xarxa’ consta de tres pilars fonamentals.
En primer lloc, consta d'un apartat educatiu on es crearan “oasis climàtics” en prop més de 15 centres escolars; amb la instal·lació de pèrgoles vegetals per a generar ombra natural, la creació d'horts escolars i zones enjardinades i la implementació de cobertes verdes en els edificis educatius. “És un pla per a la renaturalització de col·legis, perquè va dirigit als castellonencs del futur, als nostres xiquets i les nostres xiquetes”, assenyala l'alcaldessa.
Aquestes mesures no sols contribuiran a reduir la calor als patis escolars, sinó que també fomentaran l'educació ambiental i la sostenibilitat entre l'alumnat.
El segon apartat que contempla la creació d'espais verds a la ciutat, on es procedirà a la renaturalització de la coberta de 600 m² en forma de “O” de la Plaça Santa Clara juntament amb la coberta de 150 m² pertanyent a l'edifici de les floristeries.
El tercer apartat tracta sobre la restauració ecològica dels estanys del Parc Ribalta i Parc Geòleg Royo, així com el redisseny de l'estany del Parc Mèrida.
