El PSOE de Castelló: "El govern de Carrasco segueix sense regular el trànsit en la ZBE de Navarra després d’un mes de caos"
Denúncia del grup municipal socialista
El grup municipal socialista de Castelló ha lamentat que, un mes després del seu advertiment en comissió de Ciutadania, Participació i Seguretat, l'equip de govern encara no haja pres mesures per a evitar els problemes de trànsit que acumula la nova Zona de Baixes Emissions (ZBE) a l'entorn del carrer Navarra després de la seua reobertura, segons la regidora Anun Láinez.
En aquest cas, la regidora socialista va traslladar el passat 28 de juliol a la comissió que presideix Vicent Sales el risc que suposa per als vianants l'ús indiscriminat de les noves voreres per part de vehicles privats i comercials. Un mes després, els problemes de trànsit s'acumulen en una de les artèries d'entrada al centre de la capital malgrat la seua recent obertura.
De fet, "l'estacionament indegut en espais no habilitats per a això coincideix, a més, amb els contenidors d'obra, les tanques i els materials que encara no han sigut retirats de la zona i que dificulten el pas de vianants". El veïnat va traslladar fa un mes a aquest grup les seues queixes per les aglomeracions que es produeixen, el soroll dels clàxons i els danys que afectaran el nou paviment davant el trànsit de vehicles en els espais per als vianants.
A més, l'accés indiscriminat de vehicles, alguns de gran tamany, fins a zones reservades per a transeünts redueix també la visibilitat per a la resta de conductors i oculta la senyalística de l'encreuament. Tot això ha provocat que en aquest temps siguen nombrosos els vehicles que arriben al carrer Trinitat des de Navarra sense adonar-se que el seu accés està restringit.
“A la fi de juliol vam demanar a l'equip de govern que actuara per a protegir els vianants i evitar així col•lapses de trànsit i possibles accidents, una circumstància que, de no prendre en consideració, empitjorarà a mesura que la ciutat recupere totalment l'activitat diària després de l'estiu”, en paraules de Láinez.
