Todos los usos del faro de las islas Columbretes de Castelló. No solo es una señal marítima...

El pleno del Consell ha aprobado la prórroga del convenio entre la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Autoridad Portuaria de Castellón para la cesión del uso del edificio que contiene el faro de las Islas Columbretes.

Con fecha de 9 de septiembre de 2021, el Ministerio, la Conselleria y la Autoridad Portuaria suscribieron un convenio relativo a la cesión de uso del edificio, cuya vigencia finaliza el 9 de septiembre de 2025 y se renueva ahora.

El plazo de vigencia del convenio que ahora se aprueba es de cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, y puede ser prorrogado por periodos de cuatro años, hasta un máximo de ocho.

La Autoridad Portuaria de Castellón es titular de la gestión del faro, un espacio de dominio público portuario estatal afecto al Servicio de Señalización Marítima, y que consiste en el propio faro, el edificio que lo contiene, empleado antiguamente como vivienda, así como el almacén y el entorno incluido dentro de la valla perimetral que los circundan.

De este modo, se busca que este faro pueda seguir contribuyento a la mejora de la gestión de las reservas marina y natural de las Islas Columbretes, y especialmente a las actividades de control, vigilancia, seguimiento e investigación científica, sin dejar de prestar el servicio público de señalización marítima.