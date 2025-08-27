El abogado y festero Enrique Carceller Llago será el gerente del Patronat Municipal de Festes de Castelló

El abogado y festero de soca Enrique Carceller Llago será el nuevo gerente del Patronat Municipal de Festes de Castelló (lo preside la concejala de Fiestas, Noelia Selma) y así está previsto que lo oficialice el Consell Rector el próximo lunes, según ha podido saber el periódico Mediterráneo. No obstante, su nombramiento tendrá que ser ratificado por la junta de gobierno local próximamente con el fin de iniciar el nuevo ciclo festero en su puesto de trabajo y al frente de la gerencia de este organismo municipal. Con su nombramiento, a cuya fase final llegaron tres candidatos, estarán cubiertos dos puestos de las gerencias (Fiestas y Deportes) y solamente quedaría el que hace referencia al de Turismo (por el momento, ninguno de los candidatos cumplía con los requisitos).

Carceller pinando una vidriera del monumento de la gaiata 15. / Mediterráneo

Carceller es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y cuenta también con un curso de especialización en Trabajo y Seguridasd Social por la UJI, además de otro curso de práctica jurídica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es abogado laboral y sindical y trabaja en la Consellera de Trabajo y Asuntos Sociales donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad.

Enrique Carceller diseñó el peluche y la imagen de la Virgen del Lledó. / Mediterráneo

En cuanto a su conocimiento sobre las fiestas de la Magdalena, Enrique Carceller, es un especialistas en las mismas y es miembro de varias entidades tradicionales y festivas. Miembro significativo de la gaiata 15 Sequiol, donde ha diseñado el monumento e incluso ha logrado el galardón de oro, el primer premio. Fue presidente de la Colla del Rei Barbut, propulsor de la Federació de Colles como miembro de la colla A Mitges y miembro de la Junta de Festes en 1991-1992 (secretario) y en 1997 y 1998 (vicepresidente económico). Además, también defendió una ponencia en el IV Congreso Magdalenero que se celebró en 2017.

Carceller en la Colla del Rei Barbut de la que fue presidente. / Mediterráneo

Fue también presidente de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó en 2003 y 2004 y vicepresidente los dos años anteriores y es un emblema de las fiestas, tradiciones y cultura castellonense, así como miembro de la Asociación de Barreros de la Virgen del Lledó. Su mujer, María Sebastiá, también fue presidenta de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó.