Castelló encara la tornada al col•le adequant les instal•lacions dels centres educatius. Les millores
Obres de l'Ajuntament
Els centres educatius de la ciutat de Castelló comptaran amb millores substancials en les seues instal•lacions per a aquest curs escolar. Així ho ha avançat l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, qui ha indicat que “aquest govern fa els deures i, tal com ens vam comprometre, abans que donen principi les classes, els alumnes i alumnes dels col•legis de la ciutat comptaran amb unes instal•lacions adequades”.
La primera edil ha subratllat que “l'educació és la nostra prioritat. Es tracta del futur de la nostra ciutat i els xiquets i xiquetes castellonenques mereixen estudiar en unes instal•lacions que estiguen a l'altura”. Per aquest motiu Carrasco ha recordat que “hem destinat una partida de quasi 2 milions d'euros a realitzar millores i labors de manteniment en els col•legis, a fi de garantir les millors condicions per als xiquets i xiquetes de la ciutat”.
Concretament, es tracta d'una partida d'1.850.000 euros per a obres de millora i manteniment en tots els centres escolars, la qual cosa ha permés que, de cara a l'inici del nou curs escolar, centenars d'alumnes i l'equip docent puguen gaudir de millors instal•lacions i garanteix pròximes millores en aquest any.
Obres de substitució de fusteria exterior
L'alcaldessa ha informat que, “en la passada Junta de Govern municipal, es va donar llum verda a l'expedient per a la contractació de les obres per a fer el canvi de la fusteria exterior del CEIP Carles Salvador”. D'aquesta manera es procedirà a la renovació de portes i finestres en el centre, actuació per a la qual es destinaran 183.813,94 euros.
La primera edil ha assenyalat que aquestes obres de millora estaran realitzades abans que finalitze l'any i avança que també està previst que es realitzen en el CEIP Sanchis Yago.
Sòl de cautxú als patis d'Infantil
D'altra banda, “aquesta setmana han donat principi les obres d'instal•lació del nou sòl en diversos patis d'Educació Infantil, de tal mode que estaran llestos per a l'arrancada del curs escolar”, declara l'alcaldessa.
Són els CEIP El Pinar, Isidoro Andrés, Manel García Grau i Sanchis Yago, on el dilluns van entrar les màquines i ja estan els equips distribuïts instal•lant les làmines de cautxú. És un paviment més resistent, que garanteix l'amortiment i, gràcies a la seua composició, també és més durador.
L'alcaldessa ha destacat que “aquestes actuacions són la mostra palesa que complim amb la paraula donada i durant els pròxims mesos continuarem posant en marxa noves actuacions de millora, donant continuïtat a l'adequació i manteniment d'instal•lacions educatives tal com ens vam comprometre”.
Tornada al col•le amb dos nous centres educatius
Finalment, la primer edil també ha emfatitzat que enguany, una de les novetats més rellevants en matèria educativa, en el marc de la tornada al col•le és que Castelló comptarà amb dos nous centres educatius.
“Vull recordar que és un orgull i estem d'enhorabona perquè en aquesta tornada al col•le estrenarem els castellonencs dos nous col•legis, amb les últimes tecnologies i equipament perquè siguen uns col•legis avantguardistes. Són el Mestre Canós, en el cor de la nostra ciutat i també en el Grau, el CEIP Sebastián Elcano”.
