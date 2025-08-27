La elevada multa a la que te enfrentas en Castelló si nos has censado a tu perro o gato. Lo que tienes que hacer para evitarla

Los propietarios de perros y gatos de Castelló tienen la obligación de dar de alta a estas mascotas en el registro del Ayuntamiento de la capital de la Plana.

Así lo confirmó ayer el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrerquien explicó que durante este año ya son 79 las multas impuestas a los dueños de estos animales porque sus perros carecen de chip o licencia, abandono de mascotas o no se les ha aplicado los tratamientos correspondientes. De esta cantidad, 22 sanciones son por no censar a la mascota en el consistorio que ya cuenta con 15.344 perros dados de alta (1.142 de estos son considerados potencialmente peligrosos) y 53 gatos (desde 2024). En este caso, la cantidad económica es de 300 euros y de 400 si el que no está en el registro es un can considerado como peligroso.

Los trámites

Así, los dueños de perros y gatos que quieran censar a sus animales tienen que remitir la documentación correspondiente al consistorio además de tener sus mascotas la vacuna de la rabio actualizada, el chip puesto en la Comunidad Valenciana y abonar seis euros del trámite administrativo. En el caso de que el chip se hubiera colocado en otra comunidad autónoma diferente a la valenciana, es necesario llevar a cabo un cambio administrativo de un territorio a otro, según recoge la normativa municipal a este respecto.

Un ciudadano pasea con su perro, ayer. / MANOLO NEBOT ROCHERA

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, destacó que desde este área «trabajamos para que se cumpla la normativa y que la tenencia de perros y gatos se ajuste a lo que marca la ley». «Es una cuestión de responsabilidad y de seguridad, especialmente en el caso de los animales potencialmente peligrosos», manifestó el edil Ferrer en declaraciones al periódico Mediterráneo.

«Queremos recordar a los vecinos que censar a su mascota, tanto si es perro como si es gato, es obligatorio y nuestro objetivo es que todos los propietarios actúen con responsabilidad para evitar problemas de seguridad y de salud pública», concluyó el concejal Luciano Ferrer.

Finalmente, el representante municipal también recordó la importancia de que tanto los canes como los felinos deben contar con toda la documentación y las vacunas necesarias.