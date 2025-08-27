La Policia Local de Castelló completa més de 200 vigilàncies en la Marjalería durant juliol i agost
Dispositiu especial
La Policia Local de Castelló ha completat durant els mesos de juliol i agost més de 200 vigilàncies en la zona de la Marjaleria, en el marc del pla especial de seguretat impulsat per la regidoria de Seguretat i Emergències. Es tracta d'un dispositiu dissenyat per a donar resposta al notable augment de població que es registra en esta àrea durant l'estiu.
El regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha destacat que “el dispositiu està funcionant de manera positiva i estem complint l'objectiu que ens marquem: augmentar la presència policial, reforçar la vigilància i donar tranquil•litat als veïns de la Marjaleria en estos mesos de major activitat”. Segons ha explicat, “la posada en marxa d'este pla ha permés establir una vigilància continuada tots els dies de la setmana, amb patrulles visibles que recorren camins, accessos i punts estratègics de l'àrea, reforçant així la sensació de seguretat i la capacitat d'anticipació davant qualsevol incident”.
L'operatiu contempla la divisió de la Marjaleria en tres sectors, la qual cosa permet intensificar la cobertura en cada espai sense desatendre a la resta. De dilluns a divendres, una patrulla nocturna recorre de manera exclusiva la zona en els trams horaris de major activitat veïnal, mentres que durant els caps de setmana el dispositiu es reforça amb dos unitats addicionals que centren la seua labor en les franges de major afluència de persones i vehicles. Esta organització, tal com ha subratllat Ortolá, “facilita una vigilància més eficaç i una resposta més ràpida davant qualsevol incidència”.
“Volem que els veïns vegen a la Policia Local, que senten eixa proximitat i sàpien que som presents. La seguretat no sols consistix a actuar quan ocorre un problema, sinó a previndre, anticipar-nos i ser ací abans que sorgisquen els conflictes”, ha assegurat Ortolá, qui ha afegit que la implicació de la Policia Local en este pla específic està donant bons resultats gràcies a la constància dels patrullatges i a la coordinació amb altres servicis.
Este dispositiu especial en la Marjaleria s'integra a més amb els operatius habituals que es desenrotllen tant en el districte marítim com en el conjunt del terme municipal, garantint una capacitat de resposta immediata davant qualsevol emergència. Així mateix, es complementa amb el reforç de vigilància en platges que l'Ajuntament manté actiu durant la temporada estival, la qual cosa permet oferir una cobertura integral en tota la franja marítima i respondre a les necessitats de seguretat de veïns i visitants.
