Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló

El consistorio ya ha comenzado a notificar el recibo

Imagen de archivo de colas para reciclar en el ecoparque móvil del parque Geólogo Royo de Castelló.

Imagen de archivo de colas para reciclar en el ecoparque móvil del parque Geólogo Royo de Castelló. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Se acerca septiembre y con él se inicia el cobro de la tasa de la basura que este año obligará a hacer un doble esfuerzo económico a las familias castellonenses.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Castelló suma otra medida a las bonificaciones para facilitar el pago de la tasa de la basura a la ciudadanía que, en la mayoría de casos, ha visto como el recibo de 2025 se ha duplicado debido al basurazo.

Juan Carlos Redondo es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló.

Juan Carlos Redondo es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El consistorio, que ya ha comenzado a notificar el próximo cobro, ha fraccionado de oficio en dos plazos el recibo de esta tasa, por los ciudadanos que no lo tienen domiciliado podrán pagar la primera fracción del 1 de septiembre al 31 de octubre y, la segunda, del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos que los tengan domiciliado, el consistorio les cobrará la tasa el 15 de septiembre (primer periodo) o el 25 de noviembre (segundo periodo). Las bonificaciones se aplicarán en el segundo recibo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
  2. El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
  3. El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
  4. El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
  5. Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
  6. La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
  7. Las seis respuestas que necesitabas sobre la tasa de la basura de Castelló
  8. ¿Hawaii o Castelló? El elemento que causará sensación en las playas de la capital

La elevada multa a la que te enfrentas en Castelló si nos has censado a tu perro o gato. Lo que tienes que hacer para evitarla

La elevada multa a la que te enfrentas en Castelló si nos has censado a tu perro o gato. Lo que tienes que hacer para evitarla

Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló

Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló

Nou impuls a la neteja de séquies en la Marjaleria de Castelló amb la de Mangraners i la Mota

Nou impuls a la neteja de séquies en la Marjaleria de Castelló amb la de Mangraners i la Mota

Les millores que propiciarà el projecte de renaturalització de Castelló. ¿En què consistix?

Les millores que propiciarà el projecte de renaturalització de Castelló. ¿En què consistix?

Todos los usos del faro de las islas Columbretes de Castelló. No solo es una señal marítima...

Todos los usos del faro de las islas Columbretes de Castelló. No solo es una señal marítima...

El PSOE de Castelló: "El govern de Carrasco segueix sense regular el trànsit en la ZBE de Navarra després d’un mes de caos"

El PSOE de Castelló: "El govern de Carrasco segueix sense regular el trànsit en la ZBE de Navarra després d’un mes de caos"

Compromís sol•licita que es dote dels espais necessaris a estes tres associacions de Castelló

Compromís sol•licita que es dote dels espais necessaris a estes tres associacions de Castelló

Las 'escoletes' de Castelló seguirán a principios de septiembre con 133 plazas pero... ¿dónde?

Las 'escoletes' de Castelló seguirán a principios de septiembre con 133 plazas pero... ¿dónde?
Tracking Pixel Contents