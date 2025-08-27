Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló

Se acerca septiembre y con él se inicia el cobro de la tasa de la basura que este año obligará a hacer un doble esfuerzo económico a las familias castellonenses.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Castelló suma otra medida a las bonificaciones para facilitar el pago de la tasa de la basura a la ciudadanía que, en la mayoría de casos, ha visto como el recibo de 2025 se ha duplicado debido al basurazo.

Juan Carlos Redondo es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El consistorio, que ya ha comenzado a notificar el próximo cobro, ha fraccionado de oficio en dos plazos el recibo de esta tasa, por los ciudadanos que no lo tienen domiciliado podrán pagar la primera fracción del 1 de septiembre al 31 de octubre y, la segunda, del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Los vecinos que los tengan domiciliado, el consistorio les cobrará la tasa el 15 de septiembre (primer periodo) o el 25 de noviembre (segundo periodo). Las bonificaciones se aplicarán en el segundo recibo.