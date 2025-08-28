Ajudes de 156.500 euros per a 69 comerços afectats per les obres de la Zona de Baixes Emissions 2 en Castelló
Ajuntament de Castelló
El govern municipal continua avançant en el suport al comerç local durant el desenrotllament de les obres de la Zona de Baixes Emissions 2. La setmana vinent s'emportarà a la junta de govern local el segon paquet d'ajudes econòmiques dirigides a establiments afectats, que beneficiarà a un total de 69 negocis i suposarà una aportació directa de 156.500 euros.
Del total de sol•licituds incloses en esta segona tanda, 35 comerços estan situats en carrers directament afectats per les obres i opten a una ajuda de 3.000 euros cada un, la qual cosa representa 105.000 euros. Per part seua, 34 establiments es troben en carrers adjacents a la zona d'actuació i opten a 1.500 euros cada un, amb un import global de 51.000 euros.
El regidor de Comerç i Consum, Alberto Vidal, ha assenyalat que “este segon paquet d'ajudes demostra el nostre compromís d'acompanyar als xicotets negocis durant el procés de transformació urbana que travessa Castelló. Som conscients de l'esforç que estan realitzant i estes aportacions busquen compensar les dificultats temporals derivades de les obres”.
Vidal ha recordat a més que el govern municipal “manté una comunicació directa amb els comerços afectats, visitant d'un en un per a resoldre dubtes i facilitar la tramitació de les sol•licituds. Volem que este mecanisme de suport continue sent àgil i flexible perquè les ajudes arriben com més prompte millor als qui més ho necessiten”.
Més de 285.000 euros tramitats en ajudes en 2025
Amb esta segona tanda, l'Ajuntament de Castelló haurà tramitat ja 126 ajudes per un import total de 285.500 euros. La primera fase, aprovada al juliol, va beneficiar a 57 negocis amb un total de 129.000 euros. Este segon paquet eleva la xifra global i confirma la continuïtat de la línia de treball impulsada per l'àrea de Comerç i Consum per a recolzar al teixit econòmic local durant les diferents fases de les obres de la Zona de Baixes Emissions 2.
