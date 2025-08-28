Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castelló imposa este estiu una multa al dia per banyar-se en el Molí la Font. Les xifres que et deixaran 'gelat'

Actuacions de la Policia Local

Imatge del recinte del Molí la Font de Castelló.

Imatge del recinte del Molí la Font de Castelló. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Les altes temperatures d’estos passats dies a Castelló ha incrementat la presència de castellonenques que han optat banyar-se en el paratge natural del Molí la Font malgrat estar totalment prohibit en tractar-se d’un espai protegit.

Molí la Font de Castelló.

Molí la Font de Castelló. / Toni Losas

Un fet que ha augmentat les multes per part de la Policia Local per refrescar-se en estes aigües, netes i cristal·lines situades a uns quatre quilòmetres de Castelló. Si a principis de l’estiu, al juny i la primera setmana de juliol, el nombre de sancions va ser de 24, este ha incrementat fins a 86 en sol mes i mig --una al dia--..

Per este motiu, el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ortolá, va insistir que està terminantment prohibit banyar-se en el Molí la Font i que les multes econòmiques per fer-ho oscil·la entre els 100 i els 750 euros, en funció de la valoració que realitze l’instructor del procediment sancionador.

"La finalitat és protegir este espai i garantir la seguretat de tots els visitants»

Antonio Ortolá

— Regidor de Seguretat Ciutadana de Castelló

«La Policia Local està realitzant labors de vigilància i, en cas de detectar-se incompliments, s’apliquen sancions segons el que s’establix en la normativa, amb la finalitat de protegir este espai i garantir la seguretat de tots els visitants», va destacar Ortolá.

TEMAS

