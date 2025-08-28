Castelló imposa este estiu una multa al dia per banyar-se en el Molí la Font. Les xifres que et deixaran 'gelat'
Actuacions de la Policia Local
Les altes temperatures d’estos passats dies a Castelló ha incrementat la presència de castellonenques que han optat banyar-se en el paratge natural del Molí la Font malgrat estar totalment prohibit en tractar-se d’un espai protegit.
Un fet que ha augmentat les multes per part de la Policia Local per refrescar-se en estes aigües, netes i cristal·lines situades a uns quatre quilòmetres de Castelló. Si a principis de l’estiu, al juny i la primera setmana de juliol, el nombre de sancions va ser de 24, este ha incrementat fins a 86 en sol mes i mig --una al dia--..
Per este motiu, el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ortolá, va insistir que està terminantment prohibit banyar-se en el Molí la Font i que les multes econòmiques per fer-ho oscil·la entre els 100 i els 750 euros, en funció de la valoració que realitze l’instructor del procediment sancionador.
"La finalitat és protegir este espai i garantir la seguretat de tots els visitants»
«La Policia Local està realitzant labors de vigilància i, en cas de detectar-se incompliments, s’apliquen sancions segons el que s’establix en la normativa, amb la finalitat de protegir este espai i garantir la seguretat de tots els visitants», va destacar Ortolá.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras