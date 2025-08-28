Cuidado a la hora de comprar un bono de transporte público en Castelló. ¡Alertan de una estafa!

El Ayuntamiento de Castelló ha alertado de una estafa sobre la venta de bonos para la utilización del transporte público en la capital de la Plana, a través de sus redes sociales. Según afirman desde el consitorio, se ha detectado una página falsa en redes que ofrece un supuesto bono de transporte público en Castelló por 2 euros.

"Este bono no existe", recuerdan desde el municipio de la capital de la Plana. Las mismas fuentes afirman que cualquier información relativa al transporte público solamente se comunica por los canales oficiales.

Comunicado del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo