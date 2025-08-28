Cuidado a la hora de comprar un bono de transporte público en Castelló. ¡Alertan de una estafa!
Aviso del Ayuntamiento de Castelló
El Ayuntamiento de Castelló ha alertado de una estafa sobre la venta de bonos para la utilización del transporte público en la capital de la Plana, a través de sus redes sociales. Según afirman desde el consitorio, se ha detectado una página falsa en redes que ofrece un supuesto bono de transporte público en Castelló por 2 euros.
"Este bono no existe", recuerdan desde el municipio de la capital de la Plana. Las mismas fuentes afirman que cualquier información relativa al transporte público solamente se comunica por los canales oficiales.
- Hay que recordar que los precios oficiales de los bonos de transporte público son los que aparecen en la página web del Ayuntamiento de Castelló:
- Billete ordinanio: 1,20 €
- Bono 30 días joven: 12,75 € (Solicitud bono 30 días joven)
- Bono-bus joven (10 viajes): 3,40 €
- Bono-bus normal (10 viajes): 5,00 €
- Bono-bus temporal (30 días): 18,00 €
- Menores de 7 años: sin coste
- Estudiante Becado: sin coste
- Familia numerosa carácter general (10 viajes): 4,10 €
- Familia numerosa carácter especial (10 viajes): 3,60 €
- BONO ORO gratuito: gratuito
- BONO ORO reducido: 9 €
- BONO ORO normal: 18 €
- Abono Actívate Oro (semestre): 3 €
- Abono Actívate Plata (semestre): 6 €
