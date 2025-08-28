Compromís avisa que el PP "es desentén de les grans inversions educatives de Castelló"
Garcia denuncia la situació actual
Compromís per Castelló ha alertat que la retirada de les aules provisionals situades al costat dels col•legis Carles Salvador i Sensal confirma que el govern del Partit Popular ha renunciat a impulsar noves obres de gran envergadura als centres educatius de la ciutat. Aquestes instal•lacions havien servit com a espai temporal per a l’alumnat del col•legi Herrero i, posteriorment, del Mestre Canós mentre es realitzaven les seues reformes.
“El Partit Popular ha renunciat a realitzar cap gran remodelació d’un centre educatiu a Castelló”, ha explicat el regidor Ignasi Garcia, que ha recordat que en els últims anys el Pla Edificant, impulsat per Compromís, “no només va portar recursos públics, sinó inversions molt importants a la ciutat, com les que es van fer al Sebastián Elcano, el Mestre Canós, el Vicent Marzà o el col•legi Herrero”.
Compromís adverteix que ja en març de 2023 el Consell Escolar Municipal va assenyalar com a prioritaris per a una reforma integral centres com el Bisbe Climent, Cervantes, Mestre Armelles, Carles Selma, Saragossí i Jaume I. Malgrat això, després de dos anys de govern del PP, no s’ha avançat en cap d’aquests projectes ni s’han encetat els tràmits necessaris per a obtindre les delegacions de competències.
La formació subratlla que aquestes actuacions requereixen molt de treball tècnic i planificació prèvia, i denuncia que la regidora d’Educació Maria España “s’ha desentés completament de la política educativa i no ha mogut un dit per garantir la continuïtat d’aquestes inversions”.
Cal recordar que durant l’anterior mandat, el Pla Edificant va permetre a Castelló rebre més de 20 milions d’euros de la Generalitat per a obres educatives, finançades al 100% per l’administració autonòmica. Això es va traduir en reformes de gran abast i millores reals en les condicions dels centres.
En canvi, Compromís denuncia que mentre en 2024 la ciutat encara va disposar de 5 milions d’euros en inversions educatives, l’any 2026 -després de dos exercicis de gestió del PP- la quantitat assignada serà zero. Una situació que per a la coalició és “la constatació de la política del no fer res” i un pas arrere respecte a la millora de la qualitat educativa a la ciutat.
