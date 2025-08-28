El polémico obispo Reig Pla vuelve a Castelló
En la actualidad tiene 78 años
El polémico Juan Antonio Reig Pla, quien fuera obispo de la diócesis Segorbe-Castellón entre 1996 y 2005, para luego pasar a Cartagena (2205-2009) y a Alcalá de Henares (2009-2022) donde se jubiló al cumplir los 75 años, ha vuelto a Castelló.
El mandato del prelado, que nació en Cocentaina (Alicante) el 7 de julio de 1947, estuvo marcado por varias polémicas que recogieron los medios de comunicación como la inversión en Bolsa de 2 millones y de otros tres en préstamos cuando regía la diócesis castellonense, la comparación de los homosexuales con los palomos o sus declaraciones en las que asociaba a lo discapacitados con el pecado.
Ahora Reig Pla está jubilado, tiene 78 años y reside en Alcalá de Henares. Estuvo en la capital de la Plana en mayo de 2024 con motivo de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen del Lledó donde participó en las festividades religiosas junto al actual obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López.
Así, y como ya es tradicional cada año, el pasado martes ofició la misa en recuerdo de la fundadora de la orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Santa Teresa de Jesús Jornet, en el asilo del camí Caminás, a la que asistieron los residentes.
Reig Pla tiene marcado en su calendario esta fecha anual y siempre acude debido a la gran relación que tejió con las hermanas que regentan esta residencia para personas mayores cuando era obispo de Segorbe-Castellón. De hecho, su padre también residió en estas instalaciones (entonces en la calle Gobernador de Castelló) donde era cuidado por las monjas y él mismo también vivía en estas dependencias donde dormía en una habitación ubicada en la enfermería del edificio.
Un año más, Juan Antonio Reig Pla volvió a oficiar la misa solemne y no faltó a la cita.
