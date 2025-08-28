Las quejas al Ayuntamiento de Castelló por solares con maleza van a menos. Aquí tienes todos los datos

Los castellonenses se quejan menos de los solares con maleza en los últimos cuatro años. Según arrojan los datos oficiales del Ayuntamiento de la capital de la Plana, si en 2022 fueron 315 las solicitudes de limpieza de estos terrenos que recibió el consistorio; en 2023 fueron 307; en 2024, 294 y desde enero a agosto de 2025, 171.

Ovejas en un solar junto a la ronda Este de Castelló. / Mediterráneo

Una vez el municipio recepciona estas peticiones se pone en contacto con el propietario del solar para que proceda a su limpieza a través de dos notificaciones. En el caso de que el dueño haga caso omiso al requerimiento municipal, el Ayuntamiento procederá a la limpieza del mismo y después repercutirá los gastos ocasionados al propietario. Una labor para la que el municipio cuenta con un presupuesto propio con el fin de hacer frente a este tipo de situaciones.

Parcelas limpias

El informe oficial recoge también el número de parcelas que desde hace cuatro años se han adecuado tras la petición oficial. Durante el año 2022 fueron 279; en 2023, 234; en 2024 se adecuaron 173 y en lo que va de 2025, han sido 36 los solares en los que se ha eliminado la maleza existente.

«Hay una mayor concienciación de los castellonenses que están tomando cartas en este asunto» Sergio Toledo — Concejal de Servicios Públicos

Según explicó el concejal de Urbanismo e Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, las solicitudes de adecuación de estos terrenos recibidas en el consistorio se refieren principalmente a parcelas rústicas limítrofes con las zonas urbanas. Este podría ser el caso de las que están situadas junto a la ronda Este de circunvalación que se encuentran con maleza en la actualidad (ver fotografía adjunta a la información). Se trata de una zona en la que también hay casetas abandonadas (alrededor de ocho) muy cercanas y cuyo desarrollo urbanístico está previsto que se inicie durante el próximo año con el fin de seguir el ordenamiento actual de todo el PAU Censal.

Imagen de un solar en el PAU Censal de Castelló. / Mediterráneo

Finalmente, Toledo explicó que desde el consistorio «hemos percibido una tendencia a la baja en lo que respecta a las peticiones para limpieza de parcelas y solares y eso es debido a que hay una mayor concienciación de los castellonenses y están tomando cartas en el asunto, por esa razón la tenencia de solares en mal estado es la baja en los últimos años».