Tota la programació del 774 aniversari de la fundació de Castelló: Carlos Latre, espectacles, Rosario Raro i Medalles d'Or
Del 3 al 8 de setembre
Castelló celebrarà amb més de 20 actes el 774 aniversari de la ciutat. La programació s’iniciarà será del 3 al 8 de setembre, segons han anunciat hui les regidores de Festes y Cultura, Noelia Selma i María España, respectivament.
“És una data històrica, un moment en què retem homenatge a les nostres arrels, a la nostra raó de ser com castelloneros”, ha afirmat Selma.
Per aquesta raó, “hem conformat un any més, un complet programa d'actes de forma conjunta entre Turisme, Cultura i Festes que conjuga la cultura, amb exposicions, activitats infantils, concerts. La història; amb visites guiades, recreacions històriques ...I com no, si cel.lebrem la fundació de la ciutat no podem oblidar les nostres festes fundacionals, posem en valor el nostre símbol diferenciador i característic, la Gaiata”, ha destacat la regidora de Festes, este dijous, qui ha agraït a totes les entitats i associacions que, un any més s'han involucrat en la commemoració d'aquest efemèride com són la Junta de Festes, la Gestora de Gaiates, la Colla del Rei Barbut, els Cavallers Templers de Castelló, la Germandat de Cavallers de la Conquesta i el Gremi de Campaners de Castelló.
“Hi ha actes institucionals, lúdics, infantils i familiars, actes vinculats amb el món de la festa, amb la cultura o el turisme i per descomptat, els premis Ciutat de Castelló en el Teatre Principal, per a totes les edats”, ha proseguit Selma.
Per la seua part, la regidora de Cultura, María España, ha explicat que dins de la programació hi ha dos actes, molt relacionats entre si, i en els quals la cultura té un paper fonamental.
El primer d'ells, la presentació oficial del retrat de Carlos Latre, fill predilecte de Castelló en 2023. L'acte de lliurament de l'obra, l'autora de la qual és l'artista Tania Traver serà el 5 de setembre. Traver és de Culla, va estudiar Belles Arts en la Facultat de Sant Carles de València on es va graduar amb Matrícula d'Honor i una qualificació d'excel•lent. A més a més, ha estudiat a Alemanya i també realitzat pràctiques en el Centre Andalús d'Art Contemporani.
L'endemà, el 6 de setembre, tindrà lloc en eixe mateix espai l'acte de lliurament de les distincions de la ciutat: la Medalla d'Or de la Ciutat a la Banda Municipal de Castelló, en el centenari de la seua fundació, així com al Periòdic Mediterráneo, que també complix 100 anys al servici de la societat castellonenca.
A més, en eixa mateixa sessió es farà lliurament de la Corbata d'honor a la rondalla Els Llauradors i es nomenarà fill adoptiu al Prior Emèrit de la Real Confraria de Virge del Lledó, Ignacio Pérez d'Heredia i Valle.
Com a preludi d'eixe acte oficial, la Banda Municipal de Castelló oferirà a les 11 del matí, un breu concert de pasdobles mentres van arribant els homenatjats i es forma la comitiva oficial de aproximadament uns 30 minuts.
Finalmente, els Premis Ciutat de Castelló serán al Teatre Principal el dia 8.
Un lliurament de premis que ha crescut de manera exponencial estos dos últims anys i en la qual es farà lliurament dels guardons en les modalitats de Teatre, Narrativa, Excel.lència Musical, Literatura Infantil i el Premi per la Pau. Enguany, com a gran novetat, se suma a eixe palmarés el lliurament del Premi Nacional de Ceràmica.
Els presentadors de l'acte seran els còmics valencians Jajaers i comptarem amb l'actuació de la castellonenca Dayan Soul (Diana Segarra) i la Banda Municipal de Castelló. Els integrants del Jove Ballet de Castelló també participaran en l'esdeveniment i, a més, l'escriptora Premi Azorín Rosario Raro serà la mantenidora del acte.
La programació al complet és la següent:
3 de setembre:
-19:00h Visita teatralitzada “Cònica d'un dia sense Sol”, on reviurem l'eclipsi total de sol que va tindre lloc a Castelló. Esta visita que es realitzara tambe el dijous i el diumenge, estan organitzades per la concejalia de turisme i necesiten inscripció a la web de castellonturismo.com
-Inauguració de l'exposició de l'XI Concurs de Gaiates de Mà en el Museu Etnològic i que es podra visitar fins al diumenge 14 organitzat per Junta de Festes i Gestora de Gaiates.
4 de setembre
-Inauguració del Racó Medieval Infantil en la Plaça Major per la vesprada i que també estará el dia 5 durant tot el dia per a gaudir els mes menuts.
-Lectura de Tombatossals en la Plaça de les Aules, Organitzada per la Colla del Rei Barbut.
-Seguiran les visites guiades i arribarem al dia 5 on podrem gaudir del concert dels Pecos en la Plaça de Bous.
5 de setembre
- Presentació oficial del retrat de Carlos Latre como a fill predilecte Castelló en 2023 en el saló d’actes.
6 de setembre
-11. 00 hores. Al saló de plens de l’Ajuntament de Castelló, Gala de la concessió d'honors i distincions de la ciutat de Castelló en la que el periòdic Mediterráneo rebrà la Medalla d’Or de la Ciutat per el seu centenari.
-21.00 hores. Espectacle creat i produit per la Junta de Festes de Castelló. Fantasia i de recreació històrica que conte amb la col.laboració i participació de col.lectius festers i que començarà les nou de la nit, en la Plaça Major.
8 de setembre
-Última jornada festiva que anunciarán les campanes del Fadrí, com a festa important de la ciutat. Un vol manual en la que el Gremi de Campaners de Castelló junt al campaner municipal faran saber a tot Castelló que es un dia important.
-Homenatge dels Cavallers Templers a Jaume I.
-20.00 hores. Presentació als mitjans de conunicació de Na Violant d’Hongria 2026, Victoria Arcos, i les seues Dones de Companya.
-20.00 Entrega dels Premis Ciutat de Castelló al Teatre Principal.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El último día de una panadería de toda la vida de Castelló
- El Celler de Can Roca se hace de oro en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- El obispado alquila el convento de San José de Castelló. Este es su nuevo uso
- Una familia de jabalíes sorprende en la Avenida del Mar de Castelló entrando a una rotonda
- La llegada de los primeros contenedores modernos a Castelló
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras