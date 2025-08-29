Adiós a Manolo Alegre 'Menguilló', un hombre honesto y referente del sector del transporte y del tiro y arrastre

Castelló dice adiós hoy a Manuel Alegre Quintana Menguilló, fallecido a los 85 años de edad, y que fue precursor del sector del transporte y las demoliciones en la provincia. Muy conocido y querido en la capital de la Plana, referente en la cría de animales, el transporte y del tiro y arrastre, y en el resto de localidades castellonenses, Menguilló nació en 1940 y junto a su esposa, Vicentica, formó una familia con cuatro hijos que le dieron seis nietos y cinco biznietos a los que quería con locura.

La Confederación de Empresarios homenajeó a Manuel Alegre 'Menguilló' en una gala tal y como muestra esta fotografía de archivo. / Mediterraneo

Y es que Manolo Alegre era, ante todo, una gran persona, honesta y trabajadora --tal y como recuerda su amigo Pepe Pascual-- que comenzó a gestar con un caballo y un carro con los que realizaba los transportes que le eran encomendados la gran empresa que en la actualidad dirigen sus hijos (Demoliciones y Servicios Menguilló S.L.). Poco a poco, la firma fue creciendo con el esfuerzo de Menguilló y con la compra de diferente maquinaria hasta convertirse en un ejemplo dentro del sector. Hoy en día también trabaja para diferentes instituciones públicas en la limpieza de caminos y acequias.

Concurso de tiro y arrastre en las instalaciones de Casa Menguilló. / Mediterráneo

Su gran afición por el tiro y arrastre, le llevó a organizar diferentes campeonatos de esta disciplina y su finca Casa Menguilló, en el camí Caminàs, se convirtió en la sede principal de los mismos. Tuvo hasta doce carros y fue impulsor de este deporte. "Cuidaba mucho a los animales y siempre con un buen trato hacia ellos", recuerda Pascual quien afirma que hasta hace dos años se le podía ver con un carro y una rueda de tractor entrenando a los animales.

Imagen de archivo de la presentación del concurso de Tiro y Arrastre con el entonces concejal de Deportes, Enric Porcar, en 2016. / Mediterráneo

Manolo Alegre, siempre muy vinculado a la capital de la Plana, recibirá hoy sepultura tras el entierro que se celebrará a las 11.00 horas en el Nuevo Tanatorio, de la avenida Hermanos Bou.

Se ha ido un hombre bueno.

Descanse en paz.