Los cinco espacios urbanos de Castelló que contarán con nuevos bancos-jardinera
La inversión procede de los presupuestos participativos
Castelló contará en las próximas semanas con otros nueve bancos-jardinera cuya adquisición adjudicará el Ayuntamiento de la capital con 23.418 euros de los presupuestos participativos.
Se trata de un mobiliario que los vecinos ya disfrutan en varios espacios como la calle Enmedio y que se dispondrán en otras cinco nuevas ubicaciones.
Así, la calle Ruiz Zorrilla-avenida Rey don Jaime contará con dos unidades; la Puerta del Sol, con una; el pasaje José García, con otros dos; la avenida Doctor Clará, con una; y la calle República Argentina, con tres. El nuevo mobiliario urbano es un conjunto formado por un banco prefabricado de hormigón con asiento y respaldo con tablones de madera y con un reposabrazos y una jardinera de hormigón con acabado en gris.
