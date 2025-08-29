Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cinco espacios urbanos de Castelló que contarán con nuevos bancos-jardinera

La inversión procede de los presupuestos participativos

Bancos-jardinera actuales en la calle Enmedio de Castelló.

Bancos-jardinera actuales en la calle Enmedio de Castelló. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló contará en las próximas semanas con otros nueve bancos-jardinera cuya adquisición adjudicará el Ayuntamiento de la capital con 23.418 euros de los presupuestos participativos.

Se trata de un mobiliario que los vecinos ya disfrutan en varios espacios como la calle Enmedio y que se dispondrán en otras cinco nuevas ubicaciones.

Así, la calle Ruiz Zorrilla-avenida Rey don Jaime contará con dos unidades; la Puerta del Sol, con una; el pasaje José García, con otros dos; la avenida Doctor Clará, con una; y la calle República Argentina, con tres. El nuevo mobiliario urbano es un conjunto formado por un banco prefabricado de hormigón con asiento y respaldo con tablones de madera y con un reposabrazos y una jardinera de hormigón con acabado en gris.

